ONO ŠTO JE SEKA DOBILA ZA GODIŠNJICU BRAKA OD MUŽA RETKO KOJA ŽENA DOBIJE Prodavac nam je samo rekao: ZAR JE DO TOGA DOŠLO?!

Gost ovonedeljne Realne priče sa Isidorom Lukić je Svetlana Seka Aleksić.

Prvi put smo imali priliku da čujemo da je Seka Aleksić na poklon od supruga dobila pištolj, kao i čemu je namenjen i na koji način ga čuva.

foto: Kurir Televizija

- Ja sam osoba koja je davno položila za pištolj. To mi je bila želja. Ne treba meni pištolj ni za šta, nego sam nešto to želela. Želela sam da znam da pucam, da idem u streljane. Ali, kako se to namesti da sam položila, išla u straljane par puta posle toga i više nisam išla - počela je sa pričom Seka Aleksić.

A onda je nastavila i obrazložila kako je od svog supruga Veljka Piljikića dobila zanimljiv i nesvakidašnji poklon.

foto: Kurir Televizija

- I za godišnjicu braka Veljko mi je poklonio pištolj. Ja sam ga pitala da li zna šta je uradio. On se smejao, a ja sam mu rekla da to mora nekad i da se upotrebi, ako dođe do te situacije, ti si kriv, ti si ga kupio. I nikad neću zaboraviti jednu situaciju. Ja sam želela model poštolja glok. Gledala sam neki film i svidelo mi se tad. Ulazimo u prodavnicu i iza pulta čovek naslonio ruke i kaže nam - Da li je to toga došlo - rekla je Seka Aleksić.

Kurir.rs

