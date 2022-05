OTKRIVENO KAKO SE PRIVATNO PONAŠAJU SEKA ALEKSIĆ I SLAĐA ALEGRO: Evo da li ogovaraju ESTRADU i kakvi su im MUŽEVI!

Uvek se vodi polemika da li na estradi postoje prava prijateljstva. Pevačice Seka Aleksić i Slađa Alegro su pravi primer da u svetu šoubiza među koleginicama drugarstvo ispred svega.

Kako kažu, njihove teme razgovora nisu ogovaranja kolega, već porodica, budući da su obe mame.

- Seku volim i ljubim do Boga i nazad. Ne možemo sada da razgovaramo kao što pričamo privatno. Uglavnom je pitanje o čemu mi razgovaramo kad se vidimo privatno. Mi ne razgovaramo o poslu, ni o kolegama, mi pričamo o deci, o vešu, o ručku i kuvanju. Dobri su nam muževi, pa ih ne ogovaramo - otkrila je Slađa u emisiji "Premijera - Vikend specijal", a Seka ne krije oduševljenje Slađinim suprugom:

- Slađin suprug Zoran je takav car. Ona je slikala TV jednom ispred nje i uhvatila nogu njegovu u kadru. Kaže on: „Kako si mi uhvatila nogu, kao da sam je izvrnuo“. On se šali sa tim kako Slađa neguje njihovu ćerku. Toliko mi je to simpatično i smešno, Zoran je jako duhovit, kao i Slađa. Oni se tako dopisuju preko storija, ja volim takve ljude. Veljko nije osoba koja voli da se eksponira, takav je i Slađin muž - rekla je pevačica.

Slađa je mama jedne devojčice, a Seka dva dečaka. Kako se njihova deca druže, a obe planiraju proširenje porodice, Seka ne krije da bi volela u isto vreme da ostanu u blagoslovenom stanju.

- Rekla sam joj da bih volela da u isto vreme budemo trudne. Jakov mnogo voli Milu, oni se super slažu - otkrila je Aleksićeva.

