SEKA ALEKSIĆ POSLE 15 GODINA O SUKOBU SA KARLEUŠOM: Jedna drugoj smo odgovarale, to je bilo RUŽNO! Evo da li je palo POMIRENJE

Pevačice Seka Aleksić i Jelena Karleuša godinama su vodile medijski rat.

Ipak, godinama unazad nisu se pojavljivali takvi navodi u medijima, a svi se pitaju u kakvom su sada odnosu.

Seka je nešto ranije već govorila o relaciji i mišljenju o "maloj od skandala", a neretko je na Instagramu označavala i njenog najboljeg prijatelja i PR, Zorana Birtaševića.

Sada je podrobnije objasnila šta zaista misli o Jeleni i njihovim prethodnim sukobima.

- Mi se nismo direktno pomirile jer se nismo srele, ali bih rekla da smo i ona i ja, pretpostavljam, nisam sa njom nikad pričala, došle do neke faze gde smo zaboravile sve te gluposti. Prozivala je ona mene, ja nju, odgovarale smo jedna drugoj, to je bilo tako ružno. Posle toga smo se obe ostvarile, postale smo majke, mislim da je stvarno bilo vreme odavno da sve to prestane. Ima tome godina. Verovatno smo u nekom momentu obe shvatile da su to gluposti i da smo pre toga bile mlade, i da su nas vodile te neke emocije. To je nekako odrastanje čoveka - kaže u "Sceniranju" na Kurir televiziji i dodaje:

- Mislim da je njen PR Zoran Birtašević zaista divan dečko. Sa njim sam stupila u neki prvi kontakt, pratimo se i na društvenim mrežama, često se i dopisujemo i pozdravljamo i ja Jelenu i ona mene, sada je između nas neka mirna luka.

- Naravno da sam ja sve njoj oprostila, a verujem i ona meni, čim nema više tih navoda u medijima, skoro deset godina. Ja sam u sjajnim odnosima sa njenim PR - ispričala je Aleksićeva.

