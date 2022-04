ZBOG OVOGA NIKAD MOMKA NEĆU NAĆI! Ljupka Stević ŠOKIRALA izjavom: CRNA MRLJA u biografiji!

Pevačica Ljupka Stević gostovala je na Kurir televiziji gde je govorila o skandaloznim raskidima na estradi.

Nakon što to joj je voditelj Ivan Gajić u "Puslu Srbije" pustio snimak na kome se jasno vidi kako popularna pevačica buši gume bivšem momku generalu Dragiši Simiću, Ljupka je izjavila da zbog tog skadndala nikada momka neće naći.

foto: Kurir televzija

- Sa ove tačke gledišta meni deluje, doduše i tada je bilo degradirajuće, a sada mi je to jačim intezitetom. Prošlo je zaista dosta vremena i želim da to ostane iza mene i da nastavim svoj život kao i što jesam nastavila, ali dokle god vi potencirate i dajete najave ovakve kao što ih dajete, to se neće desiti - istakla je Ljupka kroz osmeh.

Ivan Gajić želeo je da zna da li podsećanje na ovakvo Ljupkino ponašanje utiče i na sadašnje udvarače.

- Ja sam se našalila da mi ovim prilogom plašiš sve udvarače i da zbog tebe nikada momka neću naći - prokomentarisala je Stvećeva ovu svoju "crnu mrlju" u biografiji.

foto: Kurir televzija

Slađa Alegro uključila se u diskusiju i stala u odbranu Ljupke Stević.

- Ako devojka ne bude mogla da nađe dečka, bićete krivi isključivo vi, dobro možda malo i ona, ali vi koji puštate te snimke - našalila se i Slađa Alegro.

