ZNAM ŠTA JE RADIO PO NEMAČKOJ, POBEGAO JE U ZABELU DA GA NE UBIJU: Bivši zadrugar UNIŠTIO Kristijana Golubovića, izneo ŠOK TVRDNJE

Nakon skandala Kristijana Golubovića oglasio se i njegov ljuti rival i bivši zadrugar Aleksandar Bogunović Zverka, koji je za Republika.rs otkrio i prepisku sa jednim opasnim momkom.

Naime, poznato je da su Zverka i Kristijan u isto vreme bili u zatvoru, da je on ispričao detalje njegovog boravka iza rešetaka i čega se sve naslušao o njemu. No, ovaj potez ga je podsetio na Golubovićeve rane radove, pa je za otkrio o čemu je reč.

- Imam ortaka koji je ozbiljan igrač bio u Nemačkoj i koji zna Kristijana i šta je radio po Nemačkoj.. Krao je bakarne oluke od kuća, pa ih preprodavao, uzimao čovek ozbiljnu kintu za to, pa je prešao da krade bicikle, veruj mi ovo je 100000% istinita priča, ja ne izmišljam takve stvari niti sam u tom fazonu! A isto znam da se zadužio para nekim likovima iz moto kluba i da je zapalio za Bg i pravo u Zabelu inače bi ga ovi ubili da je ostao tamo, to su ozbiljni igrači i sa njima ne mogu da se izbore mnogo jače glave od Kristijana oluk mafijaša. Sad vidim da je prešao na parfeme u tržnim centrima, sramota se nastavlja, ali ko poznaje njega to nije ništa novo! Al' dobro brate, puca čovek na veliko, nisu parfemi jeftini ni malo. Nek ide malo i markete da poseti - govori Bogun.

