DEVERUŠA ZABLISTALA U BEŽ VARIJANTI! Ovo je Kaćina starija sestra Bojana, svi zanemeli kad se pojavila u ČIPKANOJ haljini! (FOTO)

Katarina Grujić i Marko Gobeljić pred oko 500 zvanica izgovoriće da u Hramu Svetog Save, a glamurozno veselje organizovali su u jednom prestoničkom hotelu.

Ispred vile na Dušanovcu je veselo, čaka se mladoženja da dođe po mladu. A u jednom trenutku na terasu je izašla i mladina sestra Bojana, koja je zasenila svojom lepotom.

Mladina mama je spremna za veselje, ona je za ćerkino venčanje obukla dugu haljinu u bordo boji, dok je otac bio u trenerci kada smo ga snimili na terasi, a kasnije je obukao odelo.

1 / 3 Foto: Kurir/A.J.Panić

Naime, kako je poznato, Kaća ima stariju sestru Bojanu, sa kojom je veoma bliska. Katarinina sestra je udata, ne bavi se javnim poslom i posvećena je vaspitavanju sina Lava. Ono što je evidentno jeste da se sestre Grujić i te kako liče, poseduju izuzetnu lepotu i savršeno su građene.

foto: Kurir/A.J.Panić

Katarina je u svojim izjavama za medije često govorila da je porodica za nju svetinja i da je veoma vezana za njih.

– Moja sestra je starija od mene 5 godina, bila sam nestašna, ali sam je uvek imitirala, sve isto što ona radi, što je nju užasno nerviralo. Nikad u životu me nije vodila u grad. Kad sam odrasla, počela je da me izvodi. Lav je sin od moje rođene sestre, volim ga najviše na svetu, deca su nešto najlepše… Drago mi je što sam ja najsrećnija tetka na svetu. Ja ne mogu samo bez porodice, to je nešto najsvetije, to je jedini prijatelj u životu. Da, nisam imala podršku od oca i majke kad sam počinjala da se bavim ovim poslom, bilo je predrasuda, moj tata nije podnosio što ljudi tako pričaju… Danas sam to što jesam zahvaljujući njima – ispričala je Kaća ranije u emisiji „Premijera – vikend specijal”.

foto: Kurir/A.J.Panić

kurir.rs

00:05 SVADBA GODINE: Stigla velelepna limuzina da vozi mladence