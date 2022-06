VELIKA ISPOVEST ACE LUKASA: Folker progovorio o NARKOTICIMA, podržao Miroslava Ilića u aferi Devin, a zbog OVOG se najviše KAJE!

Folker Aca Lukas organizovao je druženje sa sedmom silom i tom prilikom se dotakao mnogih tema koje zanimaju domaću javnost.

Mnoge zanima koji trenutak u životu je bio presudan da shvati da je vreme da ekranizuje sve što mu se dešavalo tokom višegodišnje karijere.

- Iskreno da ti kažem, tako sam naučen da me je bio strah da o tome uopšte i razmišljam. Nikad nisam o tome stvarno razmišljao dok mi nisu predložili. Uvek sam sebe smatrao lošijim nego što jesam i to je dobro za karijeru. Pa su me ljudi ubeđivali, a da mi neko nije predložio, to se ne bi dogodilo - rekao je Lukas ze Pink.rs.

foto: Nenad Kostić

Lukas je rekao i da je emotivno slobodan, a onda je prokomentarisao i skandal koji trese domaću javnost, a to je rezultat dnk analize sina Mirjane Antonović, pa je otkriveno da je Miroslav Ilić otac Devina.

- Emotivno sam zauzet. Imam dečka, Acu Lukasa. Svaki vikend se slikam kad završim nastup. Nakon nastupa sam se na toj fotelji slikao sa još dvadeset devojaka. Nema devojke za ovakvog džentlmena - našalio se Lukas.

- Ja to ne bih uopšte komentarisao, ja Miroslava volim, obožavam. Miroslav je legend, miroslav mi dođe kao ćale jer je bio neizostavna ličnost u mojoj kući jer ga je moja keva obožavala kao pevača. Ovo što se događa, tu drugu stranu ne poznajem, poznajem ovu stranu koja podržava tu drugu stranu i sve najgore mislim o toj strani. Apsolutno sam uz Miroslava, šta god da uradi, ja ga podržavam i šta god da on kaže, ja se slažem sa njim - rekao je folker.

A na pitanje šta je ono što bi promenio u svom životu, Lukas je bez razmišljanja dao odgovor.

- Ne bih se drogirao, iskreno! Ne bih koristio narkotike. Sve ostalo ne bih menjao. Ali ne bih koristio narkotike ne zato što je to lepo da se kaže. Sad sam shvatio da mi to nije trebalo. Sve je moglo bez toga da prođe - istakao je on.

foto: Nenad Kostić

