JOVANA IMALA DEČKA, PA RASKINULA! Voditeljka ponovo slobodna, sad progovorila o bivšem mužu: Savetujem ga za NOVU DEVOJKU!

Voditeljka Jovana Jeremić koja je nakon razvoda ostala u dobrim odnosima sa suprugom Vojislavom Miloševićem, priznaje da mu sada daje savete vezane za njegovu novu devojku.

– To nije laž, niti priča za javnost, to je tako. Voja mi otvoreno priča o svemu. Znam za njegovu novu devojku, priča mi ko je, šta je, kakva je. Savetuje se sa mnom kao sa pravim prijateljem, tako i treba da bude jer on i ja sigurno ne želimo jedno drugom loše, jer bili smo u braku, voleli se, imamo zajedničko dete. To je nešto što će nas uvek povezivati. Ja mu pružam svu podršku, tako će biti i kada bude odlučio i treći put da se oženi. On mene stalno pita da li ja imam nekog, međutim ja o tome ne mogu da pričam sa njim. Nije da se stidim, ali mi je neprijatno da kažem kad mi se neko sviđa, zato kažem da nemam nikog. Imala sam nekog, ali sad sam solo, tako da ga svakako nisam slagala – kaže Jovana za Svet.

– Biću solo dok se ne desi gospodin pravi. Moraće da ispunjava određene uslove. Da bude zaposlen, ostvaren, uspešan, zreo u svakom smislu te reči. Da nam se energije poklope, ma, sve da bude onako kako treba. Bude tu raznih udvarača, a ja ne želim da gubim vreme i razmišljam zašto mi se neko udvara, da li zato što mu se zaista sviđam ili što želi malo da dospe do javnosti. Tako da, kad se bude desio onaj pravi, ja ću ga ponosno predstaviti, a do tada mudro ćutim – kaže Jovana kroz smeh.

