VREME JE DA OPET RADI PENDREK NA BUDALI! JK ZAPRETILA Lukasu: Znaš šta takvima kao što si ti rade u zatvoru? Ovako joj je ODBRUSIO

Pevačica Jelena Karleuša i Aca Lukas se ne smiruju na društvenoj mreži Instagram. Naime, njihh dvoje su ponovo u sukobu, a povod je to što je folker podržao Anu Nikolić koja je snimila demo verziju pesme "Provereno", a koja se ipak našla na albumu Milice Pavlović.

Nakon što su uvredili niz uvreda jedno drugome, Karleuša se sada na svom Instagram profilu ponovo obratila Lukasu, a malo potom je objave i obrisala.

- Lepoto: Ne karaš ti nikoga. Tebe karaju! Mada ne znam odakle im želudac? Dokle treba da te učim da kad vređaš, naučiš da vređaš. Prvo: uvreda "narkomančino" i nije neka uvreda. Ali, pošto ne možeš da nađeš ništa drugo, tebi je to jedina mogućnost da probaš mene da uvrediš! A sada: i moj, kako ti kažeš "sprženi mozak" je trenutno najmanje duplo jači od tvog pilećeg mozga, instaliranog u glavi krokodila! Zasto te zovu moderna sfinga. Zato što si pola žena, pola idiot! Zato što izgledaš gore od poziva za vojsku. Zato što samo mogu da te je*u intelektualci sa dvocifrenim IQ-om. Zato što pevaš kao da ti je neko zgazio na kurje oko. Je l zato što sam morao detetu da skidam temperaturu celu noć kad je tebe videla pored meme na onom spotu nesrećnom gde se za*ebah pa snimih sa tobom duet! Kažeš da je meni spržen mozak! Na tvoju sreću, ti tu nemaš šta da spržiš, a šta je kod tebe sprženo, to je cela nacija videla na tvojim poznatim porno selfijima gde posle tvrdiš da je to što "sprženo" tuđe! Nisam te pominjao, a ni dirao! Najbolje bi bilo da mi se skineš sa kičme i publicitet koji odavno nemaš, tražiš na drugom mestu. Za Karelušicu. P. S. Bolje bi ti bilo da tu krokodilsku njušku zariješ u svoje dvorište i zapitaš se zašto onaj tvoj priplodni bikčić ( u narodu poznat kao "veseljko", je*e sve što mu padne šaka, samo tebe ne). Za Karelušana - napisao je Lukas, a Jelena mu je odgovorila:

"Da li je realno da najružniji kepec, narkoman sa masnom kosom i krivim psećim nogama da sebi za pravo da komentariše mene i moj izgled??? To je dokaz štetnosti droge! Deluzija i halucinacija!!! Dalje, zloupotreba narkotika dovodi do apsolutne disfunkcije polnog organa i potpune impotencije. Tako da narkomani uglavnom svoje seksualne frustracije pokazuju ispoljavanjem agresije prema suprotnom polu, a u ovom slučaju vidimo i da je reč o muškarcu koji mrzi žene. Zato treba upotrebiti zarad izlečenja zavisnika! Rado bih pomogla u toj intervenciji, ali to ipak prepuštam inspektorima u "29. novembra" koji su đavola iz pomahnitalog kepeca već isterivali za vreme "sablje", vreme je opet da radi pendrek na budali! Za njegovo dobro, napisala je JK i dodala:

"Ne brini za mene narkomanu, brini za sebe i dilera. Znaš šta takvima kao što si ti rade u zatvoru? Em narkoman, em cinkaros! Policija zna da narkomani, najčešće kriju drogu u analnom otvoru. Sada će da ti izvade sve to što si sakrio jednom dugačkom pincetom! A onda ce da te......... ispituju, sećaš se?? Sad ćeš da pevaš visoko C kao nekada", zaključila je Karleuša.

"A sada je Jelena Karleušo samozvana JK, zaista bilo dosta! Kad god si napravila sranje, prvi koji ti je uvek pomogao i stao u tvoju odbranu bio sam ja! Ali pošto tvoje kratko pamćenje, kao i tvoja kratka pamet to zaboravljaju ja ću sada jednom za svagda, sa tobom da završim! Uskoro ide emisija koju ću ja lično da uređujem i zove se : Istina o Jecik! Javnost će se konačno upoznati sa pravim stanjem stvari kada si ti u pitanju! Dosta smote svi mi i pored tvojih sranja, branili iskrivali!", napisao je Lukas.

