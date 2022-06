NAKON SVAĐE KARLEUŠE I LUKASA, OGLASILA SE MAJA MARIJANA: Nisam znala da NIJE TAČAN U GLAVI! UŽAS! UZEO JE I PARE

Naime, povod je to što je folker podržao Anu Nikolić koja je snimila demo verziju pesme "Provereno", a koja se ipak našla na albumu Milice Pavlović.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Nenad Kostić, beta

Nedavno je u javnost dospela demo verzija pesme "Provereno" koju je najpre otpevala Ana, ali ju je na kraju ipak kupila Milica. Čim je numera izašla, u javnost je dospela i verzija koju je otpevala Nikolićka, pa se na društvenim mrežama povela polemika koja ju je bolje otpevala. Ana je numeru čak pevala i na nastupu u Beogradu proteklog vikenda.

foto: Kurir televizija

Povodom ovoga, oglasila se i Maja Marijana gostujući u emisiji "Puls Srbije" čiji je urednik i voditelj Ivan Gajić, gde je otkrila da se i njoj desila slična situacija.

- Meni se desilo jednom da sam snimila pesmu neznajući da je tekstopisac prodao i predstavio kao svoju pesmu drugoj osobi. Mi smo u isto vreme, tako se ispostavilo snimile istu pesmu i izbacile je u isto vreme. Nisam ni htela nešto da promovišem pesmu jer je suludo, ali mora se to proveriti 100 puta. Mi kad dobijemo pesmu gotovu, mi onda donosimo sud da li nam se sviđa ili ne. Mi ne znamo šta je u glavi ljudima koji su nam ponudili pesmu. Autor muzike i tekstopisac rade pesmu, ja nisam znala da tekstopisac nije tačan sa glavom. Samo se u jednom momentu pojavila pesma ista kao moja, užas. Čovek je jednostavno tu pesmu prodao devojci i predstavio kao svoju, on i dalje tera svoju priču jer je uzeo pare. To tako ne sme da se radi - ispričala je Maja Marijana.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

