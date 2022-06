PEVAČICA BILA ŽRTVA VRŠNJAČKOG NASILJA! Zorana Sikter progovorila o TORTURI koju je trpela u školi! ŠOK INTERVJU

Zorana Mićanović je sa samo 17 godina uspela u onome što mnogi nisu. Snimila je dve pesme - prva "Sikter" postala je veliki hit, dok druga "Poljubi me kad sam pijana" polako ulazi u uši slušaocima.

Prošle godine mlada Šapčanka nije uspela da se domogne finala "Zvezda Granda", ali njen mentor Aleksandar Milić Mili nije odustao, verovao je u nju i nije pogrešio. Ona svakog vikenda nastupa, a narod je voli i ne žali para kad ona peva, pa je dobila titulu "nova kraljica bakšiša".

U intervjuu za Kurir Zorana priča o svojim počecima, suočavanju s decom koja su je šikanirala, ali i o svemu što je postigla za tako malo godina.

foto: Privatna Arhiva

Izašla je nova pesma "Poljubi me kad sam pijana", smatraš li da s njom možeš da ponoviš uspeh hita "Sikter"?

- To se nikad ne zna, pesma može da zaživi i posle nekoliko meseci ili godina. "Sikter" je moja lična karta i drago mi je što je napravila takav bum, jer teško je da imaš prvu pesmu i da bude takav hit.

Imaš 17 godina, pevaš "Poljubi me kad sam pijana", plašiš li se kritika?

- Ne plašim se. Već sam oguglala na te stvari i na ljude koji samo hejtuju. Oni ništa drugo ne znaju da rade i ne vidim u čemu je problem što imam 17 godina, a pevam "poljubi me kad sam pijana". Alkohol nikad nisam probala i ne mora da znači da ako pevam takav tekst, da sam i ja takva.

U kafanu si ušla sa 12 godina, sada, pet godina kasnije, da li smatraš da si pogrešila ili bi opet isto učinila?

- U kafani nikad nisam radila. Dolazila sam s ocem na nastupe pevača da otpevam nekoliko pesama. Tada sam se takmičila u "Nekim novim klincima" i tako sam sticala iskustvo. Ne smatram da je loše nastupati u kafani, tamo je najbolji provod.

Da li su te deca izbegavala zbog toga?

- S decom sam imala probleme. Nisu htela da se druže sa mnom zato što pevam narodnu muziku i zato što se uopšte bavim pevanjem. Govorili su mi da ću biti kafanska pevačica. Nikad nisam imala podršku od svojih drugara, ali posle nekog vremena, naročito posle pesme "Sikter", svi mi prilaze i pitaju da se slikaju sa mnom i da se družimo. Sad shvataju da su pogrešili.

foto: Privatna Arhiva

Kako uspevaš da uskladiš školu i posao?

- Nije lako. Dešavalo mi se da s nastupa odem na čas i nekako izdržim. Škola je na prvom mestu.

Jednom si rekla da su te sabotirali i vređali na nastupima.

- Niko me nije vređao, ali su me sabotirali. Dešavalo mi se da odem na tezgu, a isključe mi mikrofon, neću nikoga da imenujem. Sad se to ne dešava. Ne radim tezge na tom nivou, nego imam iza sebe "Grand", koji mi ugovara nastupe. Zaštićena sam.

foto: Printscreen

Koliko se razlikuje Zorana na sceni i Zorana privatno?

- Mnogo, van scene se ne šminkam, stalno sam u trenerkama, radim kućne poslove, idem u školu, bavim se normalnim stvarima kao i svaka druga moja vršnjakinja, ali je moj posao takav da kada izađem na scenu, moram biti sređena. Moji drugari znaju koliko sam normalna osoba, ne glumim zvezdu.

Prozvali su te novom kraljicom bakšiša, koliko si do sada najviše uzela?

- Drago mi je što me tako zovu, jer to znači da me narod voli. A to koliko sam najviše uzela zadržala bih za sebe.

Mentor Mili je zahtevan, govori mi da fanatično radim na sebi Kakav je Mili za saradnju? - Mili nije težak, već zahtevan. On od mene uvek traži da izvučem maksimum. Baš se zauzeo za mene i zahvalna sam mu na tome. Stalno mi govori kako fanatično treba da radim na sebi, na pevanju, na plesu, da vodim zdrav život jer će mi to doneti samo dobre rezultate. Promenila sam se. Ležem ranije, ustajem ranije, aktivna sam i bolje se osećam.

foto: Privatna Arhiva

Ljiljana Stanišić