ĆERKA SUZANE JOVANOVIĆ I SAŠE POPOVIĆA IŠLA JE NA 2 FAKULTETA: Napustila oba i sreću pronašla u OVOM ZANIMANJU, majka sve OTKRILA!

Ćerka Saše Popovića i Suzane Jovanović nije se eskponirala u medijima. Aleksandra Popović odskoro dolazi na događaje sa majkom i ocem, pa konačno možemo da je vidimo.

Njena majka otkriva da je Aleksandra odabrala i profesiju kojom će se ubuduće, bar neko vreme baviti.

- Aleksandra je kreativna devojka i ima nemirne prste. Studirala je čak dva fakulteta, ali je oba napustila jer se jednostavno tražila i možda se još uvek traži. Ipak, pošto ne voli da dangubi, a želi i da sama zarađuje novac, ona je završila kurs za danas jako popularnu nadogradnju noktiju, pa je gel-tehnikom počela da sređuje nokte. Njena prva mušterija i model je bila upravo njena majka Suzana, ali ovo joj ide jako dobro pa je rešila da proširi ovaj biznis za koji, naravno, ima neophodan početni kapital - rekao je svojevremeno izvor za medije, a navode je potvrdila i Suzana, gostujući u emisiji Milizam:

- Ni moj sin iz prvog braka, ni moja ni Sašina ćerka ne vole javnost i nikako ih ne možete videti u medijama. Naša ćerka je do sada promenila dva fakulteta. Ne zna ni ona čime želi da se bavi, pa se traži. Tu neodlučnost je nasledila na mene i ja sam prvo upisala ekonomsku školu, pa prešla u trgovačku, jer me ekonomija nije zanimala. Kod nje se to još nije iskristalisalo, ali neće da bude javna ličnost. Moja deca su se tako rodila i to su nam nametnuli. Rekli su nam „ako vi morate da budete javne ličnosti“ mi ne moramo.

- Aleksandra je nedavno završila kurs za nokte, manikir i moram da se pohvalim da meni radi nokte. Ne peva, nijedno od njih nije povuklo talenat na mene. Peva Aleksandra u kupatilu za svoju dušu. Umetnička je duša i ima nešto u tim prstićima, pa ćemo videti da li će se završiti na tim noktima ili će ići dalje.

