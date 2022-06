SAŠA POPOVIĆ IMA VOZNI PARK OD 600.000 €: A nosi i torbicu koja košta kao POLOVNI auto!

Bivši direktor „Zvezda Granda“ Saša Popović održao je audiciju u Banjaluci, gde se prijavilo 98 kandidata.

Naime, Popović je izazvao opštu pometnju svojim automobilom, mercedes GL350, koji je vredan približno 70.000 evra.

Još jedan detalj koji je privukao pažnju bila je torbica Saše Popovića poznatog svetskog brenda „prada“, koje se kreću oko 1,500 evra.

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, Saša Popović nedavno se pojavio na snimanju nove epizode "Zvezde Granda", a tom prilikom je pokazao novu besnu mašinu za koju je pukao 150.000 evra. Njegov vozni park navodno košta 600.000 evra.

Popović je oduvek bio fanatik autmobila, a o tome je javno govorio:

- U to vreme je važilo pravilo da, ako imaš stan, ne možeš da kupiš kuću i obrnuto. Sećam se, pojavio se kod nas „mercedes 190 E“, jedan primerak je stigao u zemlju, baš kad smo te 1983. godine došli s turneje iz Australije, puni para. Odem da ga kupim, a oni kažu kako ga je već rezervisala gospođa Neda Ukraden, pa ne vredi ni što mogu odmah da iskeširam sav novac. Ipak, sedam dana kasnije su me zvali s objašnjenjem da je ona odustala i kupio sam ga. Inače, u to vreme sve pare koje smo zarađivali išle su na žiro račun. Inspekcija bi nakon koncerta odmah prebrojala karte i novac, a znalo se kome sve ide procenat: za opštinski porez, Crveni krst, dvoranu, pa državi i nama. Znam da sam te 1983. platio porez na ukupan prihod građana 200.000 maraka - rekao je svojevremeno Popović.

foto: Ana Paunković, Dragana Udovičić, Nemanja Nikolić

