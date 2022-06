DRAMA U DOMU ZDRAVKA ČOLIĆA! Iz sefa mu nestalo 20.000 €, šok je usledio kada je policija otkrila POČINIOCA!

Ćerka Zdravka Čolića Una Čolić krišom je iz tatinog sefa uzela oko 20.000 evra, i to da bi svom dečku kupila automobil. Kad je pevač video da mu nedostaje pozamašna svota novca, pozvao je policiju, pa je uplašena devojka sve priznala i vratila pare, saznaje Kurir. Ova drama u kući slavnog pevača odigrala se pre nekoliko meseci.

Sreća u nesreći

Da je i Čolina naslednica, kao i ostali tinejdžeri, prolazila kroz razne faze i pravila ludorije, dokazuje i neprijatna situacija koju je priredila porodici. Naime, Una je do ušiju zaljubljena u svog dečka, pa je želela da ga iznenadi i više nego vrednim poklonom.

Zbog toga je pre nekoliko meseci uzela pozamašnu svotu novca iz tatinog sefa, kaže naš izvor, a sve kako bi svom izabraniku kupila nova kola. Čim je uzela pare, otišli su u salon automobila, gde su razgledali modele. Srećom, onaj koji se njima svideo nije bio na stanju, pa su im prodavci, koji su bili sumnjičavi odakle tako mladim ljudima novac za nova kola, rekli da moraju da sačekaju.

U međuvremenu je Čola primetio da mu nedostaje dosta novca iz sefa, zbog čega je pozvao policiju, koja je ubrzo i stigla u njihovu porodičnu kuću. Supruga Aleksandra je o tome obavestila i ćerke, koje nisu bile kod kuće, i rekla im da imaju problem i da su pokradeni, te da su službena lica tu.

Pokajala se

Kad je to Una čula, zbunila se i odmah došla u porodičnu vilu, gde je sve priznala. Kako kaže naš sagovornik, devojka se rasplakala i otkrila da je ona krišom uzela novac, a potom i otkrila zašto. Izvinjavala se roditeljima što im je priredila ovako neprijatnu situaciju i što su morali da zovu policiju, pa je vratila novac, približno oko 20.000 evra.

I Čola i njegova supruga su bili iznenađeni njenim priznanjem, posebno jer nikad nije bila problematična. Ipak, nisu se naljutili na nju, već su joj rekli da nije u redu što je to uradila, te da uvek treba da bude iskrena s njima. Pokušali smo da stupimo u kontakt s Čolom, ali ga do zaključenja broja nismo dobili.

I tata imao peh s parama

Čola švercovao devize

I Zdravko Čolić je sredinom osamdesetih godina imao peh s parama. On se bavio privredom, živeo je u Zagrebu i ulagao novac u oblasti telefonije.

- Šira javnost je saznala da se bavim malom privredom tek kad sam uhapšen u Ohridu zato što sam kreditna sredstva pretvarao u devize. Devize je tada bilo jeftinije kupiti u Makedoniji nego u Beogradu i Zagrebu - ispričao je pevač ranije i dodao:

foto: ATA Images

- Bilo je vrlo neprijatno. Ljudi su kupovali devize u tim albanskim selima. Pratili su me sve vreme, jer šta ja radim tu u februaru kad nema ni koncerata ni turista. A ja natovaren u grombi kaputu, kao u pesmi Bijelog dugmeta, i oni me sačekaju i uzimaju mi sve devize. Kasnije je Ante Marković uveo legalnu kupovinu deviza i da sam sačekao osam meseci - ne bi do tog hapšenja ni došlo. Ali to su bile čiste pare, nikakva crna lova - rekao je Čola, koji je u pritvoru proveo tri dana.