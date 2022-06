DETALJI SVADBE ANE DABOVIĆ: Za venčanje na OBALI MORA iskeširali 20.000 €, a evo koliko su ĐETIĆI dali za mladu!

Košarkašica Ana Dabović se udala za vaterpolistu Iliju Mustura, a nakon crkvenog venčanja, gala svadba upriličena je u jednom luksuznom restoranu na obali mora u Herceg Novom.

Veselje je trajalo do kasno u noa, a gosti su najviše uživali kada se pojavio Saša Matić i zapevao hit "Anđeo čuvar". Ni mladenci nisu ostali imuni na svoju muzičku želju, te nisu krili emocije, a u isto vreme je pušten vatromet koji je uveličao ovaj trenutak.

- Ana i njen suprug Ilija nisu hteli da štede kada je u pitanju venčanje. Vodili su računa o svemu. Kako o dekoraciji, tako i o hrani, mestu gde se svadba biti organizovana, ali i o muzici. Kada se sve to skupi, svadba je koštala oko 20.000 evra. Možda i više ako se uzme u obizir i muzika koja se dodatno plaaala. Ali ambijent gde se svadba održala je sve ostavio bez daha - kaže dobro obavešten izvor.

Prema rečima našeg izvora, svi su uživali u svadbi koja je trajala do kasno u noć. Baš je bilo romantično. Ana je blistala. Nije skidala osmeh. Najveselija je bila Milica. Ona sve vreme skakala, pevala, penjala se na stolicu... Igrala je sa rođacima, svi su je snimali - naglasio je naš izvor. Inaee, na veenost pred Bogom su se zavetovali u manastiru Savina, koji se nalazi u Boki Kotorskoj, smešten u jednom od najlepših delova Crnogorskog primorja.

Mladina sestra Milica otkrila je za koliko su otkupili Anu.

- Ne treznim se danas, pošto nisam pila iako sam rekla da hoću. Mnogo sam ponosna na svoju sestru i na Iliju, on nam je zet. Sve je proteklo prelepo. Ja sam prvi put prisustvovala i jednom devojačkom. Tom kupovinom mlade sam bila oduševljena, oborili su me sa nogu kako je sve to proteklo. Crkva, slavlje, restoran i ljudi. Bilo je oko 12 košarkašica prisutno, dosta prijatelja i i rodbine. Saša Matić je pevao i puno mi je srce. Sada smo na plaži i odmaramo. Shvatila sam da nema ništa lepše od ljubavi - rekla je košarkašica.

Ana Dabović i njen suprug Ilija Mustur ispoštovali su neke od običaja među kojima je i kupovina mlade, a Milica Dabović je rekla da je Ana kupljena za dosta para.

- Nisam je ja prodavala, to je tajna. Moram ti priznati da nije bilo malo para. Mnogo Ana košta, a da sam ja u pitanju to bi sigurno bilo drugačije - rekla je košarkašica.

Podsetimo, bračmi par se upoznao 2019. godine u Monpeljeu, gde oboje nastupaju za lokalne klubove. Ilija je Anu zaprosio u novembru prošle godine na obali mora u Francuskoj.

