DŽEJOVA ĆERKA RASPLAKALA VODITELJKU! Spomenula ŽENU koja je 20 godina živela sa pevačem: Ona je deo PORODICE, tata bi bio ponosan

Ćeka pokojnog Džeja Ramadanovskog Marija Ramadanovski u emotivnoj ispovesti progovorila je o ocu, svojoj karijeri i Andrijani koja je živela sa legendarnim pevačem.

"Tata je bio ponosan. Radila sam serije, volontirala sam u pozorištu, ali volim i da pevam. Tata nije hteo ni da čuje za to, a poslednje 3 godine mi je dao podršku. Posle tatine smrti sam snimila pesmu posvećenu njemu. Ja se nadam da me tata gleda sa neba i da je ponosan što sam ovakva kakva jesam. Geni su čudo. Svi me pitaju šta očekujem, tata je druga priča, ja sam zadovoljna da budem i trećinu kao što je on bio", rekla je Marija, a voditeljka je brisala suze kada je čula njenu pesmu.

Marija je pričala i o Andrijani sa kojom je Džej proveo poslednjih 20 godina:

"Ona je moja desna ruka, pomaže mi u svemu, ona je deo porodice, bez nje ništa. Pored mame i sestre ona mi daje punu podršku", rekla je Marija ukratko.

Kakav je život bio sa Džejom?

"Više se osvrćem na lepe trenutke, on je bio veseo čovek i nasmejan, pravi džentlmen, boem. Čast mi je što sam njegova ćerka, trudim se da budem što bolja, najviše zbog njega, nije zaslužio ništa manje od toga. Moj tata je svima činio, to se ne priča. Svi koji su trebali da budu uz nas kad se razboleo - bili su. Ne bih nikoga da izdvajam, što se tiče estrade ja nisam neko ko se javno eksponirao, masu njih ne poznajem lično, ne očekujem pomoć ili poziv. To su tatini prijatlji", rekla je Marija u emisiji "Grand magazin".

