ON JE SPREMAN DA UBIJE NEKOG! Jovana analzirala monstruoznu prevaru porodice Osmakčić: Psihopate vole STRAH u očima žrtve

Voditeljka Jovana Jeremić progovorila je o lažiranju smrti Franja Osmakčića, oca sada već bivšeg zadrugara Marka.

Ovaj monstruozan potez šokirao je sve i ne postoji osoba koja je bila ravnodušna na pomen ovog besramnog čina.

Da li si se tokom svoje novinarske karijere sretala sa bili čim sličnim ovom skandalu koji su napravili Osmakčići lažirajući smrt?

- Ja sam šokirana! Kada sam izabrala da se bavim ovim slučajem sa te informativno- društvene strane, ja sam mislila da sanjam! Mislila sam da je to iscenirano i da je to deo jednog rijaliti projekta. Međutim, kada sam čula da to ništa nije iscenirano, ja sam bila šokirana. Da jedan čovek može da izmisli smrt svog oca da bi pobegao iz "Zadruge", to je za mene šokantno. Ako je on spreman da to uradi, onda je on spreman sutra da ukrade, da slaže, da ubije nekog.

Kada govorimo o Osmakčićima, meni su oni najsličniji Marjanovićima. I kad biste me pitali zašto je to tako, zato što to meni govori moj novinarski njuh, novinarska intuicija koja je nepogrešiva jer sam ja bolesno intuitivna osoba. Kada mi pomeneš Osmakčiće, meni je osećaj da je tu kao neki crni duh, kao neka crna energija koja se obavila nad tom kućom, da oni eliminišu svakoga ko se njima protivi, da uzimaju pravdu u svoje ruke... Pa cela ta priča mi još morbidnija kad se pominju te neke trudne žene, ti neki abortusi nasilni, ti neki misteriozni nestanci ljudi... Ja sam samo kod Marjanovića videla da ljudi nestaju i da umiru. I veruj mi da se bojim šta će sledeće da bud i mislim da je jako važno da pričamo o toj temi.

Zastrašujuća je činjenica da se Osmakčići hvale svojim zlodelima i to što je Marko pominjao prekid trudnoće Matee L. iz Zagreba i to da je njegov otac Hitler....

- Imaš u psihologiji psihopota. Radeći sa mnogim detektivima, ja sam učila da oni uživaju u tome, oni se hrane time da ulivaju strah, uživaju da ubiju i da se hvale time. Jer oni(prihopate) vole strah u očima žrtve. I svaki psihopata će se hvaliti svojim zlodelom. Jer on to radi, kao Hanibal Lektor, da bi bio popularan. Bio je u slučaj jedan u bivšoj Jugoslaviji, Toma Fila je branio, žena koja je ubijala trudnice jer ona nije mogla da ostane u drugom stanju.

Tokom cele veze Viki i Marka ona je bio nasilnik u vezi i manipulator. Da li on bira takve devojke kojima može da manipuliše?

- On i bira devojke za vezu kojima može da manipuliše i koje može da maltretira. Jer njega pali taj osećaj maltretiranja i da je neko u podređenom položaju u odnosu na njega, zato što je on preživeo traumu jer je njega otac zlostavljao.

Marko dugo nije imao dobar odnos sa ocem, pa sada ima. A majka je navodno prostitutka. Da li je on možda izmanipulisan od strane oca?

- Pitanje je da li je ta majka prostitutka, da li je ta majka otišla, ili je to dete bilo oduzeto majci. Ili je možda njegov otac primenio isti obrazac na majku, kao što on sad primenjuje na svoje devojke. Bilo bi jako dobro da se pronađe majka Osmakčića.

Iz ugla tebe kao pravnice, da li se dešavalo da neko lažira svoju smrt i zbog čega se to u prošlosti dešavalo?

Da, obično kada neko želi da pobegne, kriminalci, ili menjaju lični opis ili sebe proglase mrtvim da bi izbegli zatvor. Inače, Marko sada uživa u tome što radi i hvali se time. Došlo je to vreme kad fukara progovori, a pametan čovek zaćuti. To je rekao Ivo Andrić. Mora da se istraži, tužilaštvo da se uključi, Ja se bojim za svaku ženu koja zatrudni sa njim posle ovoga, jer on neće želeti dete nikad. Zapamtite moje reči, imam ja iskustva sa rijalitijima, pre informative, i bila sam pre svega psiholog, grebaće on i rukama i nogama da se vrati u Zadrugu. Neće mu ostati ništa drugo. Ko će njega da primi da radi bilo gde posle ovakve mrlje u karijeri.

