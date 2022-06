JOVANA SMUVALA MLAĐEG LOVATORA?! Otkriveni novi detalji veze, evo ko je osvojio VODITELJKU, uživa pored njega!

Jovana Jeremić pre nekoliko meseci razvela se od Vojislava Miloševića sa kojim ima ćerku, i od tada ima brdo udvarača.

Voditeljka je više puta priznala da su joj se udvarali moćnici iz domaće javnosti, a njen privatni život ne prestaje da intrigira javnost.

Jeremićeva je otputovala sa nepoznatim muškarcem u Španiju, a kako Alo prenosi, u pitanju je njen novi partner.

Naime, kako izvor blizak novopečenom paru otkriva, Nenad Šanković mlađi je od Jovane dve godine, sin je jednog od najboljih ginekologa Srbije, uticajan je i uspešan, a za Jeremićevom je totalno odlepio.

- Jovanin novi dečko Nenad pravi je gradski frajer. On je ’92. godište, radi u jednom državnom preduzeću, veoma je cenjen u svom poslu i uticajan - rekao je na samom početku izvor, i otkrio detalje iz života ovog uspešnog momka.

- Njegov otac poznati je ginekolog, jedan od najboljih u Srbiji. Do 2014. godine radio je u GAK-u „Narodni front“, a sada radi u jednoj uglednoj privatnoj klinici. Veoma su imućna i cenjena porodica - objasnio je izvor, pa otkrio čime je Jovana osvojila mladog biznismena.

- Nenad je odlepio za Jovanom. On ima mnogo novca, i do sada su se devojke uglavnom zbog toga lepile za njega. Kada je upoznao Jovanu, svidela mu se odmah. Najviše ga je privuklo to što je samostalna, ambiciozna, direktna i svoja. Pratio je njen rad i shvatio da se ničega ne plaši, da uvek ide ka cilju, te ju je video kao osobu koja može da mu parira. Oduševljen je Jovaninom borbom da obezbedi budućnost za sebe i ćerku Leu. Nije odustajao dok je nije osvojio, jer je u njoj video sve što je dugo tražio u devojkama - rekao je sagovornik, koji ističe da je par u skladnoj vezi.

- Jovana uživa pored Nenada. Oni su trenutno na odmoru, ovo im je ujedno prvo zajedničko putovanje. Trude se da vreme provedeno u Španiji iskoriste da se zbliže, sklone se od buke i ojačaju svoj odnos. Kada se vrate u Beograd, oboje će imati mnoštvo poslovnih i privatnih obaveza, pa im ovaj kratak beg prija - zaključio je izvor za Alo.

Iako nije želela da otkriva detalje ljubavnog života, Jovana se oglasila na svom Instagramu i objavom iz Španije svima dokazala koliko je zaljubljena.

„Najviše te fotografiše onaj ko te najviše voli“, napisala je voditeljka u opisu fotografije sa plaže.

