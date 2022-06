TANJA SAVIĆ POSLALA BIVŠEM MUŽU PORUKU USRED EMISIJE: Pevačica otkrila privatnost pred kamerama, pomenula DECU

Pevačica Tanja Savić progovorila je o privatnom životu i osvrnula se na svog bivšeg supruga, Dušana Jovančevića.

Savićeva je otvorila dušu i otkrila da se ne čuje sa Dušanom, ali da on retko kad komunicira i sa njihovim sinovima koje je pevačica uspela da vrati iz Australije, nakon što je Jovančević pobegao sa njima bez pevačicinog znanja.

- Ono što nam stalno treba je taj neki unutrašnji mir, koji ja nemam. Pisalo se svašta u vezi Dušana i mene, primirlo se to, ne zove me, ne piše mi i to mi najviše odgovara. Nemamo nikakav kontakt i žao mi je zbog toga, jer sam takav roditelj koji bi voleo da ostane u kontaktu i sa drugom stranom, ipak mi imao dvoje dece. Prosto je prinudno da pričamo i da pita za decu, da mu ja dajem odgovore i da se deca čuju s njim, ali on ne pita, on je taj koji ništa ne pita. Čuje se sa decom preko "Snepčeta", ali vrlo retko - otkriva pevačica, pa nastavlja:

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

- To je uglavnom ono: "Da li vas neko povređuje, da li imate neke modrice", takva su pitanja od njega, jer šta god da deca napišu, on uzme i skrinšotuje, ne bi li to iskoristio protiv mene na sudu. Mislim da je najpametnije, ako bude gledao ovu emisiju, želim da mu kažem da se opusti, da zove svoju decu, to će im mnogo značiti za dalju budućnost. Ne brine se on za mene, hvala Bogu - istakla je Tanja u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

foto: Premijera vikend specijal

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:29 Stanija u svom domu drži divlju životinju