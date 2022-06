HIT PONUDE grčkih hotela u Travelland-u za leto 2022. Agencija radi i nedeljom!

Za Grčku se tokom leta uvek traži mesto više. Zato vam pomažemo u izboru hotelskog smeštaja i to po najnižim cenama. Naslovna slika

Turistička agencija “Travelland” pruža najveći izbor hotela u Grčkoj već dugi niz godina. Kako bi svojim putnicima bila na usluzi, poslovnica na adresi Dobračina 43 je otvorena i nedeljom do 17 časova. Ljubazno osoblje pružiće pomoć prilikom izbora najboljeg aranžmana za letnju sezonu 2022. Usuđujemo se da iz ponude izdvojimo neke od popularnih hotela u Grčkoj kako bismo vam olakšali potragu.

foto: promo

Calamos Beach 3*sup se nalazi u regiji Attica, na privatnoj plaži, okružen zelenilom. Pruža kvalitetnu uslugu komfornim sobama, jednostavnim stilom uz bogat sadržaj za decu i odrasle. Za decu od 4 do 12 godina profesionalni tim animatora obezbediće toplu i prijateljsku atmosferu i zabavu. Usluga u hotelu je All inclusive, a cene boravka su snižene za 40%. Tako da je najniža cena za boravak od 7 noćenja 499 evra po osobi – smena već od 2.7. Za boravak od 10 noćenja treba izdvojiti najmanje 725 evra. Standardne sobe imaju pogled na planinu, ali i na more.

Hotel Porto Rio 4* je okružen zelenilom i smešten na 8 km od Patrasa, na samoj plaži. Za uslugu all inclusive boravak na 7 noćenja košta od 819 evra, a slobodnih mesta ima od 10.7. Od sadržaja je na usluzi glavni restoran, a la carte restoran, glavni bar, snek bar, kafe, bar kraj bazena, otvoreni bazen, dečiji bazen, dečije igralište, teniski teren (uz doplatu). Suncobrani i ležaljke pored bazena i na plaži su besplatni za goste hotela.

foto: promo

Bogat sadržaj za decu i odrasle uz polupansionsku uslugu pruža jedan od natraženijih hotela u oblasti Tripiti – hotel Alexandros Palace 5*. Nalazi se 2km od mesta Nea Roda, 5 km od Uranupolisa. Za smenu od 2.7. boravak u hotelu požete rezervisati po ceni od 710 evra (cena je po sobi), dok je cena za 10 noćenja 1170 evra. Dion Palace Beauty & Spa 5* je luksuzni hotelski kompleks sagrađen u podnožju legendarne planine Olimp, u blizini drevnog sela Dion, kod Litohora odmah pored mora. Smešten je u veličanstvenim vrtovima, na prilično mirnom delu, hotel Dion Palace i savršen je izbor za miran ali i zabavan odmor. Slobodnih mesta za boravak na 7 noćenja ima od 13.7. po ceni od 1145 evra (cena po sobi). Usluga je polupansionska, a ukoliko odberete standard sobu sa pogledom na baštu, drugo dete do 5,99 godina ima belsplatan boravak. Porodice sa decom će sigurno obradovati ova akcija koju je obezbedila agencija “Travelland”.

foto: promo

Svi zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Poslovnica radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h, nedeljom od 10-17h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

