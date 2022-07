OVO JE NOVI DEČKO DENIZ DEJM! Kontroverzna Slovenka zaljubljena, otkrila da li joj je on SPONZOR i kako su se UPOZNALI! (FOTO)

Bivša zadrugarka Deniz Dejm potvrdila da je u vezi i kako je došlo do susreta.

- U vezi sam i stvarno sam ispunjena, ali naravno ima puno problema... Pogotovo oko mojeg "Onlifensa" i provokativnog izgleda, tako da ne znam koliko dugo će trajati, ali jesam zaljubljena. Pisao mi je na Instagramu, intelektualac je, tako da mi nije prišao na banalan način kao većina. To me je impresioniralo. Nije mi sponzor, ne bi mi bilo tabu da jeste, ali mislim da sam čak ja finansijski moćnija od njega. On je odavde, iskreno preferiram balkanske muškarce što se tiče romantike i erotike, ali da se ne lažemo, stranci su bolji sponzori - priznala je Deniz Dejm za Pink.rs.

foto: Printscreen/Instagram

Deniz je posetila i svoju rodnu Sloveniju, gde je došlo do privatne drame. Naime, njenom očuhu je zasmetalo njeno ponašanje u "Zadruzi", kao i susret sa njenim bratom, pa je odlučio da stavi tačku na odnos sa njenom majkom.

Deniz se vratila u Beograd, a paparaco ju je uhvatio kako uživa u jednom poznatom prestoničkom restoranu, upravo sa novim dečkom. Njih dvoje su razmenjivali vrele poljupce i uživali u sunčanom danu. U jednom trenutku ga je Deniz zaskočila i sve je prštalo.

foto: Printcsreen/Pink.rs

kurir.rs/Pink.rs

