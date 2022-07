ZLATA PETROVIĆ JURILA LOŠE MOMKE! Hasan Dudić otkrio do sada nepoznate detalje IMALA JE MNOGO MANGUPA ALI ON JE BIO STVARNO OPASAN

Hasan Dudić, poznati pevač i kompozitor, dotakao se svoje prve žene, Zlate Petrović, gde je otkrio do sada nepoznate detalje.

Naime, voditelj i autor emisije Ivan Gajić krenuo je sa temom o "lošim momcima" iz 90-tih.

foto: Kurir televizija

Hasan je potom otkrio da je njegova bivša žena Zlata imala jednog takvog posle njega, mada nije rekao njegovo ime.

- Moja bivša žena Zlata je takođe u to vreme krljala opasnog momka. Imala je nekog Albanca karatistu. Bili su godinu, do dve zajedno. To se desilo posle našeg braka - rekao je Hasan.

foto: Kurir Televizija, Damir Dervišagić

Voditelja je interesovalo da li je on pokušao da izvuče Zlatu iz takve veze, na šta je on odgovorio da je ona već imala takve veze i da za nju to nije bilo strano.

- Nisam, ona je imala još mangupa u Beogradu i pre mene. Nažalost većina njih su pokojni - rekao je Hasan.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:09 IVAN MARINKOVIĆ NIKAD ISKRENIJE O ODNOSU SA ĆERKOM LENOM!: Nismo u kontaktu, mislim da mi zamera što sam bio sa MILJANOM KULIĆ!