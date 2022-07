ONI NEMAJU STATUS STANIJINOG BIVŠEG DEČKA! Starleta otkrila koje muškarce ne priznaje, kao da sa njima nije ni bila!

Starleta Stanija Dobrojević iznela je detalje veze sa Markom Markovićem, kao i raskida.

Ona je tada priznala koji muškarci imaju "status njenog bivšeg", a koji ne.

- Znam da je šokantna odluka niko nije očekivao i ja sam to dugo od mojih kući krila jer sam tip osobe koji onako ćuti i drži za sebe. Kad sam odlučila, kad sam tek stigla u Srbiju kad sam rekla bratu da me pokupi na aerodromu on je bio ono u fazonu a Marko šta se dešava? rekla sam mu da on dolazi tek za deset dana jer ja sam i tu prolongirala ne volim da govorim stvari, takva sam i kad imam neki problem nikad se ne žalim mojima kući jer sam tip osobe koji drži sve u sebi do momenta dok ono ne prsne - rekla je Stanija na RED TV.

- Možda da sam ostala u Americi nikad ne bih objavila, možda se čak ni on ne bi oglašavao, ali kad dođem iz Amerike publika se uželi i idem malo po emisijama, namestilo se tako. A zna se da je on uvek išao sa mnom. Nije mi jednostavno da idem u emisije i da moram da pričam o tom delu jer svaki raskid je bolan. Ja uvek kažem da moji rijaliti momci nemaju status mojih pravih bivših momaka jer je to nešto što je bilo četiri meseca u rijalitiju ili dvadeset dana u rijalitiju, dok Marko ipak smo bili tri godine zajedno, živeli smo tri godine zajedno, tako da da, on ima status mog bivšeg momka - nastavila je Stanija.

Kurir.rs/K.Đ.

