STANIJA OTKRILA DA LI JU JE MARKO PREVARIO! Starleta progovorila o ljubavnim problemima: Bila sam ŽRTVENO JAGNJE!

Stanija Dobrojević, Milan Milošević, Milica Milisavljević Dugalić, Jovana Ljubisavljević i Nenad Aleksić Ša našli su se zajedno u emisiji gde su otvoreno govorili o raznim temama.

- Koji su vaši problemi uticali negativno na vas, a svesni da ste zbog njih popularni - pitala je voditeljka Sanja Marinković.

- Ljubavni problemi, naravno, jer se dešavalo da se zaljubim u rijalitiju, i jednostavno ljudi nekako vole te ljubavne priče, a kad dođe do svađa i nesuglasica, oni se nekako saosećaju sa tim situacijama. Meni je to bila odskočka daska i to što su mi ljudi napadali i onda sam ispadala žrtva, nekako je narod uvek stao iza mene i srčano su me branili - ističe Stanija.

- Uvežbala se, znala je i ona posle vremenom šta treba da radi... Zna ona gde treba da čačne - ubacio se Milan.

- Vremenom da, ali sam na početku bila žrtveno jagnje - nasmejala se Dobrojevićeva.

- Stanija se nakratko osvrnula i na svoju vezu sa bivšim zadrugarom Markom Markovićem, s kojim je nedavno raskinula.

- Daljina je uradila svoje. Nije me prevario kako se pisalo, nije uspeo nikako da dobije vizu za Ameriku, ja sam tamo odlazila i ostajala sve duže... Uglavnom je problem bila daljina - kaže Stanija.

- Znaš šta je mene uvek zanimalo, da li se Marko ikada pitao ko te slika, kad izbaciš onako golišave slike iz Amerike - pitao je Milan bivšu zadrugarku

- Pa, naravno, on je sve znao! Kad sam u Srbiji, on me uvek fotografiše, kad sam tamo u Americi, imam drugaricu koja je takođe iz Srbije i uvek me slika. Marko i ja smo bili 24 sata na vezi, non-stop se gledamo na video pozivu, znao je svaki moj korak. Nije on nikad bio ljubomoran - ističe Stanija.

