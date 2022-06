NORMALNO DA TRAŽIM POSEBNE USLOVE, JA SAM JEDNO OD NAJVEĆIH RIJALITI IMENA: Stanija progovorila o ulasku u Zadrugu 6!

Stanija Dobrojević važi za jednu od najvećih rijaliti zvezda na našim prostorima.

Sada je otkrila sve o planovima za ulazak u narednu sezonu "Zadruge".

- Na privatnom planu je to da sam slobodna i da uživam u pažnji muškaraca i u udvaranju - rekla je Stanija, a zatim otkrila ko joj se prvi udvarao kada je objavila da je raskinula sa Markom:

- Jedan Crnogorac, jako je poznat. Šalim se, nije poznat - rekla je Stanija kroz osmeh.

foto: Printscreen/Premijera

- Trenutno uživam u pažnji muškaraca, pa polako, ko se onako baš izdvoji, da spremna sam za novu ljubav i vezu - rekla je Stanija, a zatim otkrila da li je i dalje u kontaktu sa Markom:

- Da, Marko i ja smo ostali u super odnosima. Jesmo u kontaktu i šta god mu bude trebalo u životu, ja sam tu za njega, ali emotivno smo se razišli.

foto: Damir Dervišagić

Bliži se šesta sezona rijaliti porgrama "Zadruga", a Stanija je otkrila da li ima u planu da se ponovo useli na imanje u Šimanovcima:

- To se nikad ne zna. Ja sam Pinkovo dete, rijaliti je od mene napravio ovo što sam danas. Moj život i posao danas mi ne dozvoljavaju da ja mogu da budem čitavu sezonu, ali evo i ovu sezonu sam bila kao specijalan gost na mesec dana i to je sve super bilo - rekla je starleta.

- Normalno je da ako sam rijaliti zvezda i jedno od najvećih rijaliti imena da mogu da tražim neke uslove. To je normalno posle toliko godina, imam neki status, već se zna da ja imam glasačko telo i ljude koji me prate. Produkcija najviše plaća nekog za koga ljudi najviše glasaju, to je nekako uzajamno. Sad da sam ja nešto posebno zahtevna, nisam zaista - rekla je Stanija, pa priznala da li zahteva da ima frizera ili zasebnu sobu u narednoj sezoni:

- Ja sam bila sa svima zajedno u sobi. Frizera nikad dosta, ali nisam uvek ni imala frizera, pa sam se sama fenirala - rekla je starleta.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Srbijadanas

Bonus video:

00:09 Stanija na snimanju spota