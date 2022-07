ATINA FERARI TVRDI DA JE MARKO VARAO ĐOGANIJEVU SA NJOM: To se desilo u Kotoru, htela sam da UPOZORIM Lunu! Evo šta kaže Miljković

Fotografija supruga Lune Đogani, Marka Miljkovića i starlete Atine Ferari, dok poziraju u zagrljaju, napravila je pravio haos na mrežama.

Naime, na jednom Tviter nalogu vidi se kako je navodno Atina na svom Instagram storiju objavila zajedničku fotografiju sa Miljkovićem koja je nastala pre nekoliko godina, a tu priliku je iskoristila da javno potkači Markovu suprugu.

Boze koliko dobronamerna zena😍 pic.twitter.com/PFcciK9cS1 — boy interrupted (@neduhovit) June 23, 2021

- Izvini Luna, ali ja sam ga ipak prva imala - napisala je navodno Atina na pomenutoj društvenoj mreži.

- Više nemam Instagram budući da su ga hakovali i ugasili, a tu fotografiju sam objavila pre nešto više od godinu dana. Neko je to ponovo objavio na mojim fan grupama iz meni nepoznatog razloga. Možda je ljudima bili simpatično moje obraćanje Luni ili su želeli da je podsete da njen muž nije tako miran kako se sada predstavlja. Nije mi prijatno što se ta tema ponavlja sada jer se sporna provokacija dogodila pre nego su osnovali porodicu i dobili devojčicu - rekla je Atina Ferari, i dodala:

- Uvek sam bila iskrena i nema razloga da krijem da je fotka nastala negde na početku njihove veze. To je period između druge i treće sezone Zadruge. Bila sam na crnogorskom primorju, u Kotoru, gde je Marko takođe bio, izlazili smo i družili se s obzirom na to da se poznajemo dugi niz godina. To što sam napisala da sam ga prva imala, može se protumačiti na dva načina. Fotografija govori više od reči, ne moram da pričam ništa. Nije on nimalo naivan i može se reći da sam tada želela da upozorim Lunu na njega i njegovu prirodu. Ne mislim da ga je brak promenio i da će se to što voli da švrlja ikada promeniti - tvrdi starleta, koja je potom dodala da Miljkovićima želi svu sreću u bračnom životu.

- Nemam lošu nameru, ali ni potrebu da lažem. Imam pravo na mišljenje koje kažem isključivo kada nekog poznajem, a Marka poznajem odlično. Prošlost ostaje u prošlosti, a meni je od srca drago što su dobili devojčicu. Želim im još dece i svu sreću ovog sveta - rekla je je Atina.

I dok Atina ostavlja prostora za nagađanja da je preljubnik, Miljković oštro demantuje da je ikada bio s njom.

- Fotografija je nastala pre sto godina, što se i vidi po tome koliko sam mlad. Slikali smo se u prolazu i jedva da se i sećam toga. Nikada ništa nisam imao s tom devojkom - rekao je Marko.

