DRAMA U PORODICI IVANE ŠAŠIĆ: Ona na nastupu, a majka i otac završili u bolnici!

Pevačica i bivša rijaliti učesnica Ivana Šašić doživela je pre dva dana pravu dramu kada je pred nastup njenim roditeljima pozlilo, nakon čega su oboje završili u bolnici.

Ivana je otkrila s kakvim se problemima suočila samo nekoliko sati pred nastup na jednom slavlju, kao i da je morala da peva iako joj nije bilo ni do čega:

- Mnogi kažu, ma lako je vama pevačima, vaš posao je lak i lep. Lep jeste, ali i težak. Radiš i kada ti nije do pesme, moraš. Eto, danas težak dan. Majka mi posle nekog snimanja leži u krevetu, tata kome je pozlilo dok je mamu doveo na snimanje, hitno sanitetom prevezen u Valjevo, srčani bolesnik. Dovezla sam mamu i tatu do bolnice, u pola sata se sve promenilo. Kući sam vratila samo mamu. Tatu su odmah odvezli za Valjevo. A, ja? Radim kao i svih ovih 29 god. Ko te pita možes li? Obećas, daš reč da ceć doći raditi i to se uvek poštovalo. Da, muzičarima i pevačima i nije uvek baš veselo u glavi - napisala je Ivana na društvenoj mreži.

Ivana Šašić nedavno je prošla kroz užasan period kad se i razvela od supruga Bojana Simića koji ju je prevario:

- Čekam poziv za zvaničan razvod, da se susretnemo. Ljudi, ja ne mogu da verujem, eto mi smo pričali, sve se dešavalo šta je bilo. Ja sam prekinula svaki kontakt sa njim. On je pokušavao da dođe do mene, ali ja sam presekla u životu i ne želim više da idem dalje sa tom pričom - kazala je Ivana.

