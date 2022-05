IVANA ŠAŠIĆ IPAK PREDALA I POTPISALA PAPIRE ZA RAZVOD! Htela mužu da oprosti prevaru, a sad okrenula ploču!

Bivša zadrugarka i pevačica Ivana Šašić preko društvene mreže saopštila je da se razvodi nakon pet godina braka od Bojana Simića, koji joj je bio neveran.

Ona je nakon toga okrenula ploču i priznala da želi da suprugu da drugu šansu i istakla da ne želi da baci pet godina braka tek tako.

Međutim, Ivana je očigledno odustala od toga, te je sada otkrila a su predati i potpisani papiri za razvod braka nje i njenog supruga.

- Da, istina je, saznali ste pravu informaciju. Uspela sam napokon da dobijem svoju bitku. Sve ce biti brzo gotovo. Hvala vam na razumevanju - rekla je Šašićka.

- Sve što se desilo, desilo se. Ja Bojana neću da pljujem i ne ću o njemu ružno priča. On je još tu. Nalazimo načine da razgovaramo, da se pomirimo. Videćemo šta će biti. Nisam rekla "ne" i "nikad". Pogrešio jeste, greše mnogi, e sad da li je neko spreman da o tome priča i da prizna svoju grešku ili ćuti pa sakriva pod tepih - pričala je pevačica u svojoj ispovesti.

- Ja sam rekla šta je bilo i to je istina, a vreme će pokazati da li ćemo prebroditi to. Nisam neko ko krije, ja sam transparetna. Ima ljudi koji mnogo gore stvari rade pa ćute i svi misle da se to ne zna, a svi znamo. U meni je proradio bes kao u svakoj ženi, samo što ja imam herca pa kažem i ne krijem. On je svestan da je pogrešio. Ja nikada nisam rekla da ja njega ne volim. Ja to nikada neću reći. I nikada nisam rekla da on mene ne voli jer znam da me voli. E, šta se u njegovoj glavi desilo, to on zna, i on mora da živi sa tim, ne ja.

