JA SAM GOSPODARICA U NAŠEM BRAKU! Evo kako je Danijela Dimitrovska pričala odnosu sa Amidžićem koji je trajao 10 GODINA!

Kao bomba odjeknula je vest da se razvode Ognjen Amidžić i Danijela Dimitrovska.

Njih dvoje su se obratiti zajedničkim saopštenjem, a dalje izjave na ovu temu neće davati.

Danijela Dimitrovska je jednom prilikom progovorila o njihovom braku.

"Mi smo zajedno 10 godina, imamo dete i vidi se kroz funkcionisanje da li postoji emocija, a ne samo u rečima", rekla je Danijela i otkrila privatni detalj.

"Ja sam gospodarica u našem braku, on je to potvrdio. Matija i on se šale za to, jer me pitaju za sve, kao u hotelu", izjavila je u emisiji "Magazin IN".

