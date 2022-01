VOLIMO DA NAZDRAVIMO DOMAĆOM RAKIJOM! Amidžići priznala kako se provode za praznike, evo za šta je zadužena Danijela!

Danijela Dimitrovska (33) i Ognjen Amidžić (45) imaju posebne rituale za Božić.

Lepa manekenka i voditelj najradosniji hrišćanski praznik provode kod kuće sa sinom Matijom, a na njihovoj trpezi uvek se nađe dosta pića, prenosi Informer.

- Obožavamo Božić jer smo tog dana svi zajedno i ne postoje poslovne obaveze zbog kojih bismo se razdvojili. Ovaj praznik se provodi sa porodicom, da bi vam cela godina bila ispunjena ljubavlju i srećom. Volimo da nazdravimo domaćom rakijom i vinom, ali nikada ne preterujemo sa alkoholom - kaže Ognjen.

foto: Printscreen/Pink

Za svečani praznični ručak zadužena je njegova supruga Danijela.

- Umesim pogaču i uz nju poslužim suhomesnate proizvode, kao i kajmak, sir, razne salate. Nezaobilazne su sarme i pečenje. Kada je reč o piću, volim da nazdravim sa dobrim belim vinom - priča lepa manekenka.

Danijela i Ognjen Badnje veče provode u stanu uz dobre filmove.

foto: ATA Images

- Uvek smo tog dana kod kuće sa sinom. Ponekad nam dođu najbliži prijatelji, koji su kao članovi porodice. Onda spremim neku lepu večeru i svi zajedno gledamo filmove. Važno nam je da smo kod kuće i okruženi pozitivnom ekipom - priča voditelj.

Ognjen otkriva da njegova supruga uvek pronađe paru u česnici.

- Danijela umesi česnicu, pa je svi zajedno lomimo i tražimo dinar. Uglavnom ga pronađe moja žena. Poslednjih godina odlazim kod ujaka da budem položajnik i to mi je uvek interesantno. Roditelji su me naučili svim običajima za Božić, a ja se trudim da to sve prenesem na sina Matiju - priča Amidžić.

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs/Informer

