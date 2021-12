HVALA SVIM DEVOJKAMA KOJE SU BILE SA MNOM! Ognjen Amidžić nasmejao sve do suza, a spomenuo i Eru Ojdanića!

Voditelj Ognjen Amidžić otrkio je da ima jednu želju koja je nasmejala sve u studiju.

- Kako idu godine, uvek želim da se samo izborim za zdravlje, nije drugo bitno, samo zdravlje i da imam energiju mešavine Ere Ojdanića i Maje Volk, to bih voleo da imam, tu je srž. Da se taj DNK izvuče i pomeša - to je to. Oni imaju godina dovoljno, a ponašaju se i imaju više energije nego ljudi od 20 godina - rekao je Amidžić u "Magazinu In".

foto: Pritnscreen

- Ognjene, priznaj da bi vratio u svoje 30. godine i da idemo dalje - ubacila se Elma Sinanović kroz smeh.

- Pa vratio bih se, što ne bih, bilo mi je super tada - dodaje popularni voditelj.

- Ali meni Ognjen sada izgleda najbolje, ikada - zapaža Sanja Marinković.

Hvala ti, Sanja, i ja isto mislim. Isto, ozbiljno... Gledao sam baš skoro neke svoje stare fotografije i snimke, hvala svima koji su tada bili sa mnom. Njima se iz sveg srca zahvaljujem, majke mi, hvala svim devojkama, svim drugarima, čak i ovima koji su me zaposlili - našalio se Amidžić.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

21:24 BAR-Pregled dana-2 deo-25.12.2021.