JOVANA PRETI MIŠI GROFU DOKAZIMA DA IMA DRUGO DETE! Voditeljka se oglasila i zapretila: On je navikao da VREĐA ŽENE!

Miše Grof i Jovana Jeremić započeli su medijski rat nakon što je ona izjavila da svi bruje o tome da ima još jedno dete.

Otac pokojnog Vidoja Ristovića izneo je niz uvreda na voditeljkin račun, a sada se ona ponovo oglasila za Kurir.

foto: Nenad Kostić, Zorana Jevtić

- Je l’ to sve? Ili smo tek počeli? Od koga je sa uvredama, malo je! Navikli smo na Grofa i njegove uvrede ženama. Sve je to deo igre. Elem, ja gospodina Grofa neću vređati, to nije moj stil. Ja sam, ipak, igrač, a ne zvizdač sa tribina koji dobacuje, u tome je razlika - rekla je ona i dodala:

foto: Printscreen/Instagram, Nenad Kostić, Damir Dervišagić

- Da, vozim rolere, skačem i radicu to i dalje jer sam sportista od rođenja. To ću raditi i dalje jer živim zdravo, nisam poročna, ne pijem, ne pušim, ne koristim opijate i uvek sam od reči. Zato mi narod veruje. Zato je moja reč u medijima teška reč. Ja sam pozvala medije da ispitaju postojanje Grofovog drugog deteta. Moje sledeće oglašavanje na ovu temu biće samo sa dokazima kada ih budem imala! Do tada, dovoljno sam rekla za pametne! A i za Mišu Grofa. Jedina ja sam uspela da ga smirim i dozovem pameti. Na lep način. Kultivisano!

foto: Printscreen/Instagram

- I još nešto bih dodala za kraj - ne verujem u to da je Misa Grof toliko bogat čovek! Da jeste, ne bi pao na niske grane da se za nekoliko pokretnih stvari raspravlja sa Nikolinom po medijima. Mada, nije bogat onaj koji mnogo ima, nego onaj kojem je duša puna! Da li je Grofu duša puna ili prazna, neka presudi narod!

Kurir.rs/A.D/I.B.

Bonus video:

00:48 Jovana Jeremić sa dečkom u Vrnjačkoj Banji