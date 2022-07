UCVELJENA! Karleuša ludo volela ubijenog Ćandu: Jedina ljubavi moja, čekaj me!

Ko se seća Jelene Karleuše s početka pevačke karijere, krajem devedesetih, kad je počeo njen uspon, ne može da ne zna njenu veliku ljubav Zorana Davidovića Ćandu! Reč je o žestokom momku s Miljakovca, članu takozvane banjičke ekipe, koji je bio dobro poznat u krugovima bliskim beogradskom podzemlju, ali nikada zvanično nije bio u sukobu sa zakonom. Rođen je na Miljakovcu, gde je i živeo, i tu je za života izgradio velelepnu kuću. Bio je blizak sa Zoranom Uskokovićem Skoletom, a neko vreme je bio i prijatelj s pokojnim Željkom Ražnatovićem Arkanom (obojica su ubijena).

O Ćandinim poslovima malo ko je znao. Pominjalo se da je ulagao novac u unosni biznis, a bilo je i tvrdnji da se bavio trgovinom narkoticima i ukradenim automobilima, mada ga zbog tih dela policija nikada nije privodila. Planirao je da se sa Miljakovca preseli u kuću u Zemunu, koju je gradio i u kojoj je trebalo da živi sa Jelenom Karleušom. Kobnog dana, 23. marta 2000. godine, oko 18.40 ubijen je zajedno sa svojim saputnikom Ivanom Stojanovićem tako što je atentator pucao na njihov automobil. Ćanda i Ivan bili su na sahrani Branislava Lainovića u Novom Sadu. Na sahranu su otputovali "džipom", a iz Novog Sada su se vraćali "audijem 8". Na petlji, na skretanju za Novi Beograd, ispred vozila u kojem su se nalazili neki kombi je naglo prikočio, pa je Davidović i sam morao da smanji brzinu. To zastajkivanje bilo je kobno, jer je iza njih stigao "audi 100", iz kojeg su ispaljena dva smrtonosna rafala "kalašnjikovom". Ubice su bile precizne i Davidović i Stojanović su na mestu ostali mrtvi. Na mesto tragedije brzo je stigla Karleuša, neutešna i uplakana, koja je svom dragom upalila sveću. Sutradan u novinama je osvanula njena čitulja s tekstom: "Jedina ljubavi moja, čekaj me". To su bile poslednje reči koje je Jelena uputila svom momku Zoranu Davidoviću Ćandi, potpisujući se kao Jecika. Na isti način oprostila se i od Ivana Stojanovića, koji je ubijen zajedno s njenim dragim.

- Do kraja si bio sa mojim Zoranom. Čuvaj ga i dalje. Hvala ti - pisalo je u njenoj čitulji. Ćanda i Karleuša bili su nerazdvojni od NATO bombardovanja 1999, kada su se i upoznali na jednom od beogradskih splavova. U početku se o tome nije toliko pisalo, niti su objavljivane njihove slike, a onda se situacija promenila. Kažu da je Ćandinom medijskom eksponiranju kumovala upravo Jelena, a to su joj navodno zamerali i njegovi bliski prijatelji. Oni su smatrali da je Karleuša izjavama, poput "otkad sam sa Zoranom, mnogi moje ime izgovaraju sa strahopoštovanjem", predstavljala Zorana kao grubog i opasnog mladića. Nije znala Poslednji zajednički intervju Jelene i Ćande objavljen je nekoliko dana pre tragedije u magazinu Tina, a s njima je razgovarala novinarka Brankica Treskavica. Naslov je bio "Jelena: Nikada nisam upoznala osećajnijeg muškarca od Zorana. Ćanda: Moja mama je rekla - bravo, sine". Pričali su o svemu, kako su se upoznali, o prosidbi, da su jedno drugo promenili u pozitivnom smislu, da planiraju bolju i lepšu budućnost...

Na poslednje pitanje: "Da li jedno drugom dajete poslovne savete?", Jelena je rekla:

- Nisam upućena u Zoranove poslove. Znam da često pominje opštinu, klub i sastanke. Moram da priznam da ne gorim od želje da čujem o čemu se govori na tim sastancima. Dovoljno mi je što znam da je dobar, pošten i uspešan mladić.

Možda Jelena nije znala čime se Ćanda bavio, ali svedok tužilaštva u postupku koji se vodio za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije optužio ju je da je pomagala u tom zločinu koji je počinjen u centru Beograda 11. aprila 1999. godine! Kako je rekao, ubicu je u automobilu čekala popularna pevačica, a njen otac (Dragan Karleuša, bivši zamenik načelnika UBPOK) posle toga preuzeo je istragu o ovom zločinu. - Posle tog događaja, dobio sam informaciju da je ubica Ćuruvije Luka Pejović. Kao poslednja njegova pratnja, ispred Komercijalne banke, u automobilu su sedeli Zoran Davidović Ćanda i njegova devojka, estradna pevačica - rekao je svedok, što je Karleuša tada oštro demantovala.

