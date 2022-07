SANJA OVDE PROVODI LETO: Svako jutro radi JOGU, spava u OGROMNOM krevetu, kaže da ima ZGODNIH mladića! A ovo je njena SESTRA!

Voditeljka Sanja Marinković definitivno zna da uživa i da na lep način ispuni svoj odmor.

Nedavno je na svojim društvenim mrežama objavila fotografiju u kupaćem kako uživa u čarima mora u Crnoj Gori, a ta fotografija komentariše se danima u nazad.

- Ove godine sam ovde sa svojom porodicom i sa prijateljima. Stigao mi je brat iz Londona i njegova devojka, stigla mi je sestra iz Španije. Čak su stigli i moji prijatelji iz Dubaija, oni su u onoj kući pored, tako da nas ima deset - rekla je Sanja u "Premijeri".

foto: Printscreen/Premijera

- Nikad nisam bila u fazonu skupoće, ja više volim da bude komforno, da bude lepo i da svi mogu da uživaju. Mi uveče ovde pravimo roštilj za nas deset. Moj brat fantastično kuva. Imamo tu neki mali gliser on stigne pokupi nas, odemo gliserom tu po obali i kupamo se svaki dan na drugoj plaži. Imali smo ceo jedan dan na jahti i stvaro smo se divno proveli. Išli smo na ručkove, u neke vinarije. Ovde ujutru radimo jogu pored bazena svako jutro u osam sati kada dođe instruktor joge. Posle kupanje, imamo tu neku našu plažu gde je baš slatko - rekla je Sanja.

foto: Printscreen/Premijera

Sanja je odlučila da nas sprovede kroz svoju luksuznu kuću, a prvo što je odlučila da pokaže je njena spavaća soba.

- Volim da promovišem pravilnu ishranu, zdrav način života i to da žena može da izgleda lepo i u najzrelijm godinama, pa čak i da bira kupaće kostime koji nisu vulgarni i previše erotični, i ja imam baš veliku kolekciju koju želim da pokažem - rekla je ona.

- Onaj ko je ovo dizajnirao stvarno imam osećaj da sam u Toskani na moru. Sama spavam na ovom krevetu, ali ovde ima baš zgodnih mladića. Ali ja sam baš rekla mom bratu, greota bi bilo da mi kao porodica ovako ne uživamo. Ne treba to nikakav partner nama da obezbedi - rekla je Sanja.

foto: Printscreen/Premijera

- Strahinja je posao broj jedan - rekla je voditeljka, pa nastavila:

- Mene za srce to ujede i jako mi teško pada, ali on bi više sad voleo da je ostao sa društvom u Beogradu, a da ja dođem ovde sa bratom i sa sestrama da se provodim. Krajem jula idem ja sa njim, idemo svi zajedno, ja, on i drugari na more.

foto: Printscreen/Premijera

Sanja je otkrila da je sa svojom sestrom jako bliska i da često na mesečnom nivou idu na putovanja, a kada su je pitali o čemu najčešće razgovaraju, ona je odlučila da bude iskrena i direktna: "o frajerima".

Sanjina sestru odlučila je da otkrije kada će se pojaviti neko ko će osvojiti Marinkovićkino srce.

- Tražimo Sanji momka, biće, gledamo sad gde je. Možemo zajedno nas dve - rekla je voditeljkina sestra.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

02:04 U KRATKOJ SUKNJICI ZAGREJALA STUDIO! Sanja Stanković se SPUSTILA u emisiji UŽIVO, a potom OSTAVILA SVE BEZ DAHA