SANJI MARINKOVIĆ NE MOGU DA PREĐEM PREKO NEDOSTATKA ČASTI! Vesna Dedić za Kurir TV otkrila šta bivšoj prijateljici NE PRAŠTA

Na pitanje voditeljke Jovane Nikolić preko čega nije mogla da pređe Sanji Marinković, Vesna Dedić je bila kratka i rekla da nije mogla oprostiti nedostatak časti.

- Nisam mogla da pređem Sanji Marinković preko nedostatka časti. Ja se zaista ne vraćam nikada, kad je kraj to je zaista kraj. To znaju i moji bivši momci i prijatelji. Kod mene nema popravnog ispita, kad je kraj, kraj je. To ne znači da ja nisam osoba koja ne može da oprosti, nego ne želim time da se bavim. Što da se ja vraćam bivšem momku sa kojim sam imala nešto loše kada ima toliko dobrih momaka novih. Ja se divim ženama koje se trude za spašavanje braka - rekla je Vesna Dedić gostujući u emisiji "Kontrashow" na Kurir televiziji.

Kao najteži trenutak u karijeri navodi prestanak emitovanja njene popularne emisije “Balkanskom ulicom”.

- Najviše me je poslovno pogodilo kada su me iz krajnje neprofesionalnih i neljudskih razloga, trojica ljudi pokušali da ukinu emisiju "Balkanska ulica" tako što su promenili termin i skratili je na pola sata. Naravno da me je to pogodilo i sa tim je išla činjenica da su odbili da mi uplaćuju platu autorsku, već samo novinarsku - ispričala je Vesna Dedić.

