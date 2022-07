SVAKI RAT PROTIV MENE JE UNAPRED IZGUBLJEN, MOJ JEZIK REŽE JAČE OD MAČA! Jeremićka zadala poslednji udarac Maji! NIKAD OŠTRIJA

Javno prepucavanje Jovane Jeremić i Maje Marinković ne prestaje, a nakon što je starleta sasula niz brutalnih uvreda na račun voditeljke, pa ju je tako nazvala i "velikom oralnom gromadom", sada se za Kurir oglasila i Jeremićeva, koja je u svom stilu odgovorila bivšoj rijaliti učesnici.

foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković

- Maja je na vreme shvatila da svako ko ulazi u rat sa mnom, da je sve bitke unapred izgubio. Ona je još jedna u nizu koja se povukla iz razloga što ona ne može da ide protiv nekoga, ko je u životu uložio svoju čast, obraz i zdravlje da bi bio to što jeste. Svaki rat protiv Jovane Jeremić je izgubljen rat i te bitke su unapred izgubljene bitke. Zato svima savetujem da se ne igraju sa vatrom, jer moj jezik reže jače i oštrije od bilo kog mača, a moji verbalni rafali pogađaju jače i ciljaju pravo u centar srca - istakla je Jovana, pa dodala:

foto: Printscreen/Instagram

- Što se tiče reklame, Maja je to sve pokušavala preko mog imena. Mnogi su to radili pre Maje, mnogi to rade i posle Maje, ali nažalost, oni nisu dobili ništa osim diskreditacija. Jedino je raslo moje ime, jer je jedna Jovana Jeremić. A raznih Maji, Paji, Raji, Marijani će biti, ali Jeremić Jovane više nikad neće biti. Ona je unikat, samo jedna. Nije savršena, ali je original. Jovana Jeremić - moj jovanizam - u svom stilu je završila voditeljka.

foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, nakon što je Jovana poručila Maji da su "u njenu rupu stavljali samo pravi", kao i da je "njena glava krasila naslovne strane", Maja je odlučila da voditeljki uputi još jednu poruku, ovoga puta preteću:

- Ovo je previše reklame preko mog imena, jedna je Maja Marinković, da li će to pojedine osobe ikada shvatiti? Ne bih se više bavila ovom temom, sledeći put vodite računa šta pričate ukoliko ne želite da dolazi do neprijatnih situacija. Pozdrav za moju omiljenu voditeljku Jovanu Jeremić, veliku (oralnu) gromadu, da nastavi da krasi časopise, verujem u nju da će uskoro postati zašitino lice "Crtanog magazina"- poručila je Maja Jovani, zbog čega je i dobila voditeljkin odgovor.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/M.M./A.P.

