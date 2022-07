PUKLA TIKVA, A SAD NEĆE NI DA PRIČA O ŠABANOVIĆU! Aleksandra Mladenović sprema se za svadbu, a o Isaku poručuje samo JEDNO

Pevačica Aleksandra Mladenović govorila je o poslovnim uspesima, kumovanju pevačici Vanji Mijatović, a onda se osvrnula i na svoju svadbu i ljubavni život.

Mladenovićeva je poznata na estradi kao jedna od pevačica koja najviše radi, ali je zbog toga "izgubila" glas.

- Radim skoro svaki dan, danas odmaram, ali od sutra ponovo krećem. Malo spavam, pa mi je glas malo u problemu, a za glas mi je potrebno samo spavanje. Danas ću da se odmorim i sutra sam već kao nova, sigurna sam - kaže Aleksandra.

Aleksandra je nedavno pevala na venčanju NBA zvezde, a da je otkrila nešto više o tome.

- Velika čast i zadovoljstvo mi je što sam pevala na tom venčanju, stvarno je bilo predivno i nezaboravno, to će mi sigurno zauvek ostatiti u sećanju. Dovoljno je bilo para, mada to nije ni bitno. Naravno, svi mi pevači radimo ovaj posao zbog novca, da se ne lažemo, ali prvenstveno mora da se voli i oseća ovaj posao, a ja sam neko ko svoj posao obožava i prosto sve ide uz to, i novac i pevanje - ističe Mladenovićeva, pa otkriva da li je našla nekog košarkaša na tom venčanju:

- Nisam gledala, iako sam već tada bila slobodna, ali nisam gledala. Bila sam previše uzbuđena i oduševljena celom tom ceremonijom, njihovim običajima i skroz drugačijim venčanjem od ovih sa naših prostora. Nisam razmišljala da takvo bude i moje venčanje, meni je bitno samo da mi budući muž bude dobar čovek, može i šator na livadi što se mene tiče, nema veze da li je to u nekom luksuznom hotelu ili ne, samo da me voli i poštuje! Ne razmišljam još uvek o svadbi, znam samo da ću biti prelepa - smeje se pevačica.

Njena koleginica Vanja Mijatović već uveliko priprema svadbu, a uloga kume pripala je upravo Aleksandri.

- Jako sam uzbuđena, mislim da sam više uzbuđena nego ona! (smeh) Svaki dan joj šaljem venčanice, jer sam ja zadužena za to, a ona je našla neku za moj ukus čudnu, i onda sam joj rekla da moramo zajedno da se dogovrimo, jer ne želim da mene prozivaju ako se ljudima ne dopadne venčanica. Naši ukusi su totalno drugačiji, ali mislim da ćemo naći neku zlatnu sredinu - ističe Mladenovićeva, pa dodaje:

- Biću u prvom redu za hvatanje bidermajera! Da te slažem sad, uhvatila sam sigurno dva-tri bidermajera i ništa - kaže pevačica.

Proteklih par meseci obeležila je i njena veza sa kolegom Isakom Šabanovićem, s kojim je nedavno raskinula, a sada je otkrila da li je ostala u kontaktu s njim.

- Ne bih to komentarisala. Nismo ostali u kontatktu i ne bih se vraća na tu priču. To je za mene prošlost i ostavila sam to iza sebe. Nemam ni vremena da razmišljam ni o jednom muškarcu, maksimalno sam se posvetila sebi i svojim nastupima. Kada se pojavi pravi muškarac, pokazaću ga, do tada ga više nikada u životu neću pokazati. Opekla sam se, doduše ne našom krivicom, desilo se šta se desilo, "Paparavo lov" nas je uhvatio, ali generalno nisam za to da pokazujem svog partnera, ljude bi trebalo da zanimaju moje pesme - zaključuje Aleksandra.

