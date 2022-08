SEKO, ŠALJEM TI SNAGU DA IZGURAŠ! Oglasila se sestra Miljane Kulić, objavila POTRESNU PORUKU dok je zadrugarka u TEŠKOM STANJU

Bivša zadrugarka Miljana Kulić trenutno je u Kliničkom centru Niš, gde se oporavlja nakon operacije usled komplikacija zbog smanjenja želuca.

Njena mlađa sestra Ana Kulić sada se oglasila ovim povodom na svom Instagram profilu.

foto: Printscreen/Instagram

- Miljana je iz dana u dan sve bolje i bolje. Ja sam srećna zbog toga i svi smo uz nju. Ne želim da imam negativne misli i da verujem u bilo šta što je suprotno savršenoj homeostazi. Seko, moja šaljem ti pozitivnu energiju i snagu da izguraš sve jako i borbeno, kao što samo ti znaš. Volimo te i ljubimo - navela je Ana Kulić na svom Instagram profilu.

foto: Pritnscreen

- Pacijentkinja Miljana Kulić primljena je u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Niš u subotu 30.jula kao hitan slučaj zbog bolova u trbuhu. Sedam dana pre prijema pacijentkinja je operisana u turskoj bolnici kada je zbog gojaznosti urađena operacija takozvanog „skraćivanja želuca“. Nakon prijema u UKC Niš urađene su sve dijagnostičke procedure koje su ukazivale na neophodnost hitne hirurške intervencije. Istog dana 30.jula pacijentkinja je hitno operisana i tom prilikom je ustanovljeno krvarenje u trbuhu uzrokovano povredom slezine. Urađena je operacija uklanjanja slezine. Pacijentkinja se uspešno oporavlja u jedinici intenzivne nege klinike za anesteziju i reanimaciju, saopšteno je iz UKC Niš.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Miljana je sa majkom Marijom Kulić i Nenad Macanović Bebicom, svojim dečkom, otišla u Tursku, a posle operacije bivša zadrugarka se oglasila na društvenoj mreži.

- Sve je proteklo u najboljem redu. Hvala Bogu, dobro je. Odlično je podnela, kaže doktor. Vrlo su ljubazni i profesionalni. Srećne smo obe. Ja sam pretrnula od straha kad su je odveli kako će da podnese. Tresla sam se, drhtala, od 12 do 13.30 sati. Malo joj je bilo muka prva dva sata i malo je bolelo, ali tako mora. To je prošlo, sada šeta u najveće i noga operisana je više ne boli, jer ceo dan joj pumpa neka mašina noge od prstiju do polovine butina protiv zgrušavanja krvi. Doktor je fenomenalan i šali se sa njom, na engleskom, pomalo. Hvala Bogu, za sada je sve super. Morala je operacija, jer znate njen karakter sto se tiče hrane - rekla je Marija za domaće medije.

foto: Printscreen, Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:15 Prvi snimak Miljane Kulić posle operacije želuca