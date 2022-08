REŠIĆKA I DRAGOJEVIĆ OČI U OČI! Žestoko prepucavanje bivših prijatelja: Dejan opleo po Sandri, ona spomenula SUDBINSKE LISICE!

Dejan Dragojević i Sandra Rešić nuočili su se u emisiji gde su jedno drugom rekli sve što im je na duši.

- Imam pitanje za Dejana, zbog čega i kako misliš da omalovažavaš Sandru, a da nije bilo Sandre i Marka ti bi danas bio u dugu? Bili su uz tebe, Sandra je uz tebe bila 24 sata, nije jela i pila. Ti jutros pričaš da tebe ta osoba ne interesuje, omalovažavaš je, je l to u redu? - pričala je gledateljka.

foto: Printscreen

- Zašto je to omaložavanje? Pitali su me sa kim gostujem, ja sam rekao da me ne interesuje. Ja smatram da nisam dužan ako mi neko ne prija da moram da podilazim, takav nisam. Ja sam za period zahvalan, kad sam došao sebi, tad je bila televisa prestenta. Posle ste imali priliku da vidite televisu presentu sa druge strane - govorio je Dejan.

- Šta si ti bio? - pitala je gledateljka.

foto: Printscreen

- Isto - rekao je on.

- Tebi je Aleksandra vikala kako joj smeta Sandra, a ti si joji posle toga okrenuo leđa. Sandra tebi nije ništa uradila. Nije ona televisa presanta, nego ti. Misliš da si ko zna šta osvojio - govorila je gledateljka.

- Ja sam zahvalan Sandri za period kad je bila uz mene. Ja sam rekao da sam bio sa Grujom vezan lisicama, možda bih se spojio i sa Grujom. Mislim da je sve moglo drugačije, na silu je furala priču zarad naroda da je ljuta i to se posle osetila. Imala je Matoru sa kojom je bila u svađi, Anđelo, ali sam i dalje ja bio koji je naneo toliko bola, nemoguće i nerealno. Imala je najveći pečat zbog situacije kad je bila uz mene i mislim da je to dobro iskoristila - govorio je Dejan.

foto: Printscreen

- Super sam iskoristila, najbolje je bio vilj da smršam - rekla je Sandra.

- Ovo je opet televisa, sad je ona kao smršala, jer nije jela - odbrusio je Dejan.

- Ne želim da trpim i nemam potrebu da trpim poniženja, reći ću samo da govori ovo o njemu - istakla je Rešićeva.

foto: Printscreen

- To govori o njoj, govori o sebi da je folirant. Šta sam ja loše rekao da je nju ponižavam? Ona zna da će sa mnom u raspravi drugačije da je ljudi gledaju jer je sa mnom bila u tim situacijama - pričao je Dejan.

- Šta sam ja loše uradila? Okačila sudbinske lisice? Moja hreška, a on mene ne može da pogleda u oči - rekla je Sandra.

foto: Printscreen

- Što bih te gledao? Gledam sebe, sam sam sebi smešan. Ovo su sad rijaliti fore i sad ja treba da dokazujem. Što bih gledao? Gledam u kameru i u sebe - odbrusio je Dejan.

Kurir.rs

Bonus video:

00:30 Dalila Dragojević ima novog dečka?!