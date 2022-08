NISU MOGLI DA SE SAGNU DA ZAVEŽU PERTLU: Oni su odlučili da smršaju uz SUPER DIJETE, a njemu ni tablete nisu POMOGLE

Pevačica Lepa Brena uspela je da smrša za šest meseci 17 kilograma i liniju zaista dovede do savršenstva.

- Ujutru sam obično jela jedno ili dva jajeta. Gledala sam da to budu organska jaja. Za ručak je obično bila nekakva posna supa bez masnoće i rezanaca. U stvari to je bila voda u kojoj se samo barilo povrće, a ne kuvalo do besvesti, pa da ne dobijete niti jedan vitamin iz cele priče. Tu je obavezno bilo i neko meso, koje je bilo na grilu ili je bilo kuvano. Za večeru je to bio komad ribe ili mesa, uz salatu– rekla je svojevremeno Brena za „Blic ženu“.

foto: Ana Paunković

Njenim stopama išla je i pevačica Ana Bekuta, koja je zbog motivacije i rada na sebi odlučila da se otarasi viškova.

Koncept je podrazumevao da je pevačica imala dnevno pet obroka, tri glavna i dve užine, da je jela striktno na tri sata, da nije koristila so, da je kao začine upotrebljavala biber i kukurkumu i to uvek zajedno, da je hranu spremala na maslinovom ulju, a krompir izbacila iz jelovnika, da je svakog dana pila 1,5 litara vode i dosta čaja od rastavića, kao i da je konzumirala mlečne proizvode bez laktoze zbog alergije. Ključan deo Anine dijete bilo je crveno bobičasto voće kojim je započinjala dan, ali i ostale vrste voće sa niskim glikemijskim indeksom (poput kivija) koje smanjuju želju za slatkišima i drže pod kontrolom nivo šećera u krvi.

- Četvrtak je bio detoks dan koji je počinjao standardnim doručkom, a onda sam na svaka tri sata jela ili lubenicu ili ananas. Za tri meseca je otišlo 12 kilograma, ali je posle išlo malo sporije. Otprilike, dva i po do tri kilograma mesečno - ispričala je Ana".

foto: Privatna Arhiva

Jedna od najkomentarisajinih transformacija svakako je ona koju je napravila pevačica Ana Nikolić. U javnosti se šuškalo kako je smršala više od 50 kilograma, ali da je za to zaslužna operacija želuca. Međutim, Nikolićeva je ove navode oštro demantovala.

- Dragi moji, da konačno stavim tačku na sve spekulacije - za moj gubitak kilograma i sadašnju figuru zadužene su isključivo tablete za mršavljenje, u kombinaciji sa treningom, kod kuće i kod mame u studiju - napisala je Ana na društvenim mrežama.

foto: ATA images

U poslednje vreme se mnogi poznati hvale kako su uspeli za jako kratko vreme da skinu veliki broj kilograma. Među njima su fotograf Dejan Milićević, pevač Darko Lazić i pevačica Indira Aradinović Indi. Oni su se odlučili za novi trend, smanjivanja i operacije želuca.

- Probao sam sve žive dijete i tablete za mršavljenje, ali sve je imalo jo-jo efekat i kilogrami su mi se vraćali. Išao sam i kod najboljih nutricionista na Balkanu, ali pomoći nije bilo. Imao sam 143 kilograma i zbog toga su me bolela kolena i teško sam ustajao. Kuma mog druga uradila je operaciju smanjenja želuca i kada sam video njene rezultate, odlučio sam se i ja na taj korak - rekao je Dejan.

- Morao sam pet dana pred operaciju da jedem laganu hranu. Ceo zahvat trajao je oko dva sata i zahvaljujem se osoblju bolnice koje je sve vreme vodilo brigu o meni - rekao je on pa nastavio:

- Nakon operacije sam nedelju dana jeo samo supice, pio vodu i čajeve. Zatim sam prešao na pasiranu hranu, a sada sam već počeo normalno da se hranim - kazao je poznati fotograf.

foto: Damir Dervišagić

Slična situacija je bila i kod pevača Darka Lazića, koji je takođe smanjio želudac i izgubio preko 20 kilograma.

- Do juče sam smeo samo supu proceđenu, četiri kašike i to je kraj. A od juče kašice za bebe. Zamišljam da je kašica slaninica", dodao je nedavno pevač.

I pevačica Indi je jedna u nizu koja je u odlučila da smanji želudac, ali njene komplikacije su bile na ivici života i smrti. Pevačica se borila sa brojnim problemima, ali iz svega je izašla kao borac.

- Ja sam rešila da brzo i lako rešim svoj problem, tako što ću otići pod nož i nažalost, desilo se da je od prve operacije krenulo sve onako komplikovano... Prošla sam jedan ozbiljan vid borbe za život. Svaka hirurška operacija nosi svoje posledice i opasnost, ja spadam u najkomplikovaniju situaciju, koja se meni desila... Desila se povreda pankreasa. Pankreas, svi znamo da je najvažniji organ, da je najviše potreban... On je počeo da pravi problem u organizmu, da kači slezinu koja se upalila i koja se tokom druge operacije morala odstraniti. Dakle, ja nemam jedan organ više u sebi! Što se želuca tiče, nemam više sliv želuca, nego kombinaciju sliva i bajpasa... A bajpas rade samo ljudi koji su ekstremno ugojeni i kojima ekstremno treba da skidaju kilograme, tako da je važno samo bilo da se ja spasim u tom momentu - ispričala je Indi u emisiji „Amig Show“.

foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs

Bonus video:

00:06 Ivana Peters pokazala kako napreduje dijeta