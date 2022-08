BOGATI ŠEIK IZ DUBAIJA BACIO OKO NA DALILU: Zove je da dođe kod njega, pravi joj ZAMKU, od nje hoće da napravi ROBINJU!

Dalila Dragojević na društvenim mrežama se hvalila kako se uveliko priprema za put u Dubai, gde ju je bivši cimer Stefan Mihić pozvao kao svoju gošću. Ali, poznata starleta otkrila je da je Dalila zapala za oko bezobrazno bogatom Arapinu čija je gošća i sama starleta bila više puta na luksuznim žurkama u Dubaiju.

"Reč je o šeiku koji, bez preterivanja, pliva u parama! Dalilu je zapazio na društvenim mrežama kod sam mu jednom prilikom na žurki nešto pokazivala i bukvalno su mu oči ispale kad je video njene fotografije! Onda sam mu našla i snimke iz "Zadruge" na Jutjubu i veoma mu se dopala. Pošto ima pipke svuda, čak su i neki objekti u Beogradu u njegovom vlasništvu, raspitao se o njoj i saznao da planira put u Dubai. Tad je rešio da se upozna s njom i već je kontaktirao sa ljudima koji su joj bliski kako bi joj preneli da želi da se sastanu. Ja u to nisam htela da se mešam i ne znam da li su joj preneli. Inače, on je video i kako je izgledala pre estetskih intervencija i to ga je samo još više zainteresovalo. On voli žene koje rade na sebi i drže do svog izgleda", priča starleta i dodaje da zna kako će milioner iz Dubaija pokušati da impresionira Dalilu.

"Sve će, naravno, početi večericom u vrlo luksuznom restoranu, u kojem će njih dvoje biti jedini gosti. Svi konobari obigravaće oko Dalile, kuvari će pripremiti najskuplja jela na svetu, među kojima je i omlet sa posebnom vrstom sevruga kavijara, a tu je i kolač zlatni feniks - prekriven tananim slojem jestivog zlata i optočen dijamantima. To će, bez preterivanja, biti gozba za sva čula", kaže starleta i dodaje da sumnja kako se iza svega krije prilično zlokoban plan.

"Stvar je u tome što šeik hoće da se oženi Dalilom! On već ima dve žene, ona bi bila treća, ali to je tamo normalno. Ako ona ne pristane da mu bude supruga milom, spreman je da joj uzme pasoš i na taj način je spreči da se vrati na Balkan. Zvuči grozno ovo što ću reći, ali Dalila bi praktično postala njegova robinja - bez dokumenata ne bi mogla ništa, a s obzirom na to da je on tamo jedan od najmoćnijih ljudi, svi igraju kako on svira i njoj će biti jako teško da se iščupa iz njegovih kandži", kaže ona.

S druge strane, starleta tvrdi da bi sve srpske lepotice sutra otišle kod ovog šeika, ali i da ne veruje da bi Dalilia pristala na udaju osim iz inata Caru.

"Pa šta vi mislite, da bi Dalila bila nečija k*rva i da bi se s nekim spandala zbog para? Pa bila je s Dejanom dok je bio niko i ništa. Da su joj pare stvarno toliko bitne, zar mislite da bi se udala za njega? S druge strane, koliko god da taj šeik ima para, Dalila nikome ne želi da bude druga, a još manje treća žena! Ili će biti jedina, ili se neće ni udavati. Na kraju krajeva, ona može da zaradi sama za sebe, hteo to neko da prizna ili ne, ona je trenutno jedna od najpopularnijih i najtraženijih javnih ličnosti i razni brendovi se bukvalno utrkuju za saradnju s njom. Ne treba joj muškarac da bi bila uspešna i živela u luksuzu. Problem je jedino u njenoj glavi, inatu, ljubomori. Ona je spremna da sve uradi iz hira. Odložila je put u Dubai i otišla u Budvu jer je čula da Car ima novu devojku. Sad ga kao pravi ljubomornim, slika ruku i nogu svog druga, da mu pokaže da i ona kao ima dečka. Ako se ne pomire, vrlo lako može da ode kod tog šeika, ne zbog njega i miliona, nego da izludi Cara, da mu dokaže kako može da se uda za miljardera i živi kao kraljica. Ali, teško bi se za*ebala. Ušla bi u zlatni kavez iz kog nema izlaska. Zato molim boga da se ona i Car pomire, da ne napravi neku glupost jer ovo nije rijaliti igra, ovo je moćan i opasan muškarac", kaže poznata starleta.

