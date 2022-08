CAR NAŠAO NOVU DEVOJKU?! Uzvraća udarac Dalili nakon što je saznao da ima DEČKA! smuvao HRVATSKU STARLETU, ona otkrila detalje

Nakon vesti da je Dalila Dragojević pronašla novog dečka, njen bivši ljubavnik Filip Car uživa sa zgodnom brinetom koja je dobro poznata javnosti.

Naime, u pitanju je atraktivna Hrvatica Kristina Penava, poznatija kao Kristina Mandarina, koja je javnosti postala poznata kao izazovna prodavačica mandarina na ulicama Zagreba.

Kristina i Car su se pratili na društvenim mrežama i pre nego što je on ušao u Pinkov rijaliti, međutim, nakon napuštanja "Zadruge" počeli su zajedno da provode vreme:

- Filipa poznajem tek nesto manje od mesec dana. Čuli smo se prvo preko Instagrama, a onda smo razmenili brojeve. Pratili smo se i pre "Zadruge" na Instagramu, ali su meni obrisali profil pa se nismo odmah čuli. Ja sam mu se javila s novog profila, pa smo počeli pričati. Stvarno ne bih iznosila sve detalje bez njega i njegovog odobrenja. Na to da li je bilo nečega između nas, naravno da nije. Prerano je za tako nešto. Ja sam javna osoba kao i on i takve vesti se brzo prošire, tako da pazim da što više privatnog života zadržim za sebe, pa tako i u vezi Filipa. Ja stvarno ne mogu reći ni da ću se zaljubiti, a ni da neću. To dolazi samo od sebe. Filipa gledam kao dobrog prijatelja. Meni ne smeta što je on radio na televiziji ili u privatnosti. To je njegova stvar, ja protiv toga nemam ništa. Ne mogu osuđivati dečka kojeg još nisam detaljno ni upoznala - rekla je Kristina.

Atraktivna brineta osvrnula se i na Filipovu vezu sa Dalilom:

- Filip je dobar igrač, po meni. I bez nje je bio u rijalitiju. Bili su u vezi, ali mislim da su više mučili jedno drugo - rekla je Krisrtina.

Kristina je otkrila da li bi ušla u "Zadrugu 6" zajedno sa Filipom Carem:

- Ja u "Zadrugu" ne bi ulazila. Već sam imala ponudu još za "Zadruzi 3", ali nisam ulazila. Nemam potrebe za rijalitijem. Pa čak i da je Filip u pitanju teško da bih na to pristala. Ja radim only fans i bilo kakva cifra mi ne dolazi u obzir jer imam dovoljno i bez "Zadruge". Ko zna, možda ako Filip opet uđe onda možda, ali samo možda (smeh) - rekla nam je Kristina Mandarina.

Ona je krajem septembra 2020. zatezala kapke u privatnoj zagrebačkoj ordinaciji. Plastični hirurg pomogao joj je da dobije željene 'mačkaste' oči i senzualan pogled.

