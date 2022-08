Nedelja Grčke sa Travelland-om: HIT ponude hotelskog smeštaj 4* i 5*

foto: Promo

Ne dozvolite da avgust prođe bez kupanja u moru! Letnja sezona je u punom jeku i letnji aranžmani skoro da su rasprodati za sve atraktivne destinacije. Mala pomoć u traženju slobodnih mesta I to za onu, po mnogima najlepšu destinaciju, nije na odmet. “Travelland” agencija izdvaja specijalne ponude hotelskog smeštaja u Grčkoj:

Hotel Lagomandra Beach 4* nalazi se na zlatnoj plaži Lagomandra, koja je nagrađena Plavom zastavom od EU na 5 km od slikovitog mesta Neos Marmaras. Slobodnih mesta ima od 24.8. na 7 i 10 noćenja po najnižoj ceni do kraja sezone od 719 evra po sobi.

foto: Promo

Na samoj peščanoj plaži na Sitoniji u velikom hotelskom kompleksu uz more koji ima sopstvenu marinu, teren za golf, jezero, heliodrom, podrum najboljih vina sa vinotekom i još mnogo štošta uživaćete kao kraljevi, jet to je ono što vam obezbeđuje Porto Carras Meliton Hotel & Spa 5* U ovom hotelu drugo dete do 5, 99 godina ima GRATIS smeštaj u standardnoj sobi sa pogledom na more ili marinu. Usluga je polupansionska, a slobodna mesta na 7 i 10 noćenja možete pronaći već od 16.08. Najniža cena po sobi je 1360 evra.

foto: Promo

Popust do 45% na cene obezbedio je hotel Alexandros Palace 5*, smešten na 5 km od Uranupolisa (oblast Tripiti). Ovaj hotel nudi raznovrstan sadržaj za decu i odrasle. Uz uslugu polupansiona najniža cena za boravak na 7 noćenja je 599 evra po sobi, tj. 855 evra na 10 noćenja. Slobodna mesta možete naći već od 13.8.

foto: Promo

O svm hotelima u Grčkoj se možete detaljno raspitati i rezervisati neki od njih na adresi Dobračina 43 u Beogradu. Agencija “Travelland” otvara svoja vrata svakog radnog dana od 9-20h, subotom od 9-16h, ali i nedeljom od 10 do 17 časova. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Promo tekst