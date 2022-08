ULETEO JE I NOKAUTIRAO ME, PROGUTALA SAM JEZIK, KRV JE ŠIKLJALA: Pevačica Granda opisala kako ju je bivši LJUBAVNIK jezivo tukao

Marina Radosavljević pretučena je 4. avgusta u Vrnjačkoj Banji. a nju je navodno pretukao njen bivši ljubavnik I. T. koji se, kako nam je rekla pevačica, predao policiji.

Uznemirena pevačica Granda javila se Kuriru iz bolnice, gde se nalazi već nekoliko dana.

- Ja sam bila sa drugaricom i njenim drugarima. Tu su prilazili neki momci poznanici moje prijateljice. Uglavnom su oko nas bili ljudi iz Banje. Ja sam njega spazila kad sam ulazila. On je prošao pored mene. Kada sam izašla iz VIP lože u donji deo lože zadržala sma se kod šanka. Tu je bilo celo društvo, nisam ga videla i mislila sam da je otišao kući ili van Lov festa. Kad sam pogledala na sat bilo je petnaest do tri noću i razmišljla sam da i da krenem kući. On je u jednom trenutku razgrnuo okljupljene ljude i mene nokautirao. Pala sam u nesvest, kažu mi da sam progutala jezik. Drugarica je samo videla krv i ja se dalje ničega ne sećam jer sam pala u nesvet i spazila sma samo kako kroz izmaglicu da beži. Stavili su me na nosila i odneli.

foto: Privatna Arhiva

Kurir.rs/Lj.S.

