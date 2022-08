PAVLOVIĆKA UŽIVA U VILI U CRNOJ GORI GDE JE CENA 2 NOĆI BASNOSLOVNA! Pevačica se ovde baškari, pokazala i lice bez trunke ŠMINKE!

Pevačica Milica Pavlović odsela je u jednom luksuznom hotelu u Crnoj Gori na Svetom Stefanu, gde je cena jednog noćenja basnoslovna.

Pavlovićeva uživa u prelepom pogledu sa terase, luksuznim prostorijama gde boravi sa drugaricama, a sve je snimila i objavila na Instagram, pa i otkrila svoju lokaciju.

1 / 6 Foto: Printscreen/Instagram

Inače, cena dve noći u hotelu gde Milica odseda kreće se od 400.000 dinara.

Milica je u jednom trenutku napravila i selfi bez trunke šminke što je oduševilo njene pratioce na društvenim mrežama koji su joj rekli da je prelepa prirodna.

Podsetimo, Milica je prvi put nedavno progovorila o odnosu sa ocem. Milica je odrasla sa bakom i dekom nakon razvoda roditelja, a njen otac nije oduševljen ćerkinim izborom profesije.

foto: Printscreen

- Tata je bio sa maćehom mojom da dočekamo moj rođendan. On je toliko skroman, mi stalno imamo te neke konstruktivne razgovore, iliti svađe, jer on "izbegava" da koristi to što mu je Milica Pavlović ćerka... Ne mogu sa njim da izađem na kraj. Stvarno.On jeste ponosan na mene, ali ne voli što sam pevačica, što sam ovo. Želeo bi da imam neki najnormalniji posao, od 8 ujutru do 3 po podne da radim, recimo - istakla je nekadašnja učesnica "Zvezda Granda".

Kurir.rs/K.Đ.