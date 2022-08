AKCIJA: Last minute ponude za Tursku, Španiju i Egipat samo u Travelland-u!

Kada su letnji aranžmani označeni kao Last minute aranžmani, to znači da vas očekuju snižene cene za najskorije termine. Takve ponude pronašli smo u agenciji „Travelland“ i to za najtraženije letnje destinacije.

Egejska regija Turske: Ultra Last minute + dodatni popust + GRATIS avio karta za drugo dete! Ove letnje sezone Turska kao destinacija je gotovo „planula“. Teško se pronalazilo mesto na avionu, ali i u hotelima. Ipak, ne treba odustajati. Avgust je savršen period da se ode u Bodrum, Marmaris ili Kušadasi. Poslednja slobodna mesta po specijalnim cenama pronašli smo u agenciji „Travelland“: 27.08.-06.09. / MARMARIS, Almena City hotel, ND = 399€ / Sa uključenim popustom od 5% 27.08.-03.09. / BODRUM, Baba hotel 3*, ND = 439€ + 5% popusta 27.08.-06.09. / BODRUM, Baba hotel 3*, ND = 489€ + 5% popusta 27.08.-10.09. / BODRUM, Baba hotel 3*, ND = 539€ + 5% popusta 31.08.-11.09. / BODRUM, Baba hotel 3*, ND = 465€ + 5% popusta 27.08.-06.09. / KUŠADASI, Ayma Beach hotel 4*, PP = 619€ + 5% popusta 27.08.-06.09. / KUŠADASI, Dabaklar hotel 3*, PP = 644€ + 5% popusta

foto: Promo

U Ayaz Aqua 4* hotelu dvoje dece do 12 godina imaju gratis smeštaj, a drugo dete čak gratis avio kartu za termine: 27.08.-06.09. i 31.08.-11.09.

Ni za uzbudljivu Španiju nisu izostali popusti! Costa Brava, u prevodu divlja, ili razuđena obala, proteže se uz more na 160 km do granice sa Francuskom, i čini glavnu turističku regiju u Španiji. Agencija „Travelland“ je svojim putnicima pripremila aranžmane baš za tu oblast. Slobodnih mesta ima za sledeće termine u mestu Ljoret de Mar: 28.08.-08.09. / 11 noći = od 799€ 28.08.-04.09. / 7 noći = od 759€ 04.09.-11.09. / 7 noći = od 725€ 11.09.-18.09. / 7 noći = od 695€

foto: Promo

Egipat kao kolevka jedne od najstarijih civilizacija sa istorijom dugom preko 5 milenijuma vredi posetiti u bilo koje doba godine. Ukoliko još uvek niste bili u Hurgadi tokom leta, evo prilike i to po Last minute cenama aranžmana: 27.08.-03.09. / 6 noći = od 560€ 27.08.-10.09. / 13 noći = od 695€ 30.08.-09.09. / 9 noći = od 630€ 31.08.-11.09. / 10 noći = od 655€ 03.09.-17.09. / 13 noći = od 745€ 10.09.-24.09. / 13 noći = od 745€

O svm letnjim ponudama se možete detaljno raspitati i rezervisati neki od njih na adresi Dobračina 43 u Beogradu.

