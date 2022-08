VRŠNJACI SU ME ISMEVALI, GOVORILI DA SAM KAFANSKA PEVAČICA! Zorana (17) otkrila nepoznate detalje iz života: Plakala sam u 4 zida!

Pevačica Zorana Mićanović (17) otvrila je dušu i iznela nepoznate detalje iz svog života.

- Moji vršnjaci su me stalno potcenjivali i ismevali, govorili da nikad neću uspeti, da ću uvek biti na nivou kafanske pevačice. To me je jako pogađalo i kad dođem kući, isplačem se u svoja četiri zida, ali nastavim dalje. Rekla sam sebi "Zorana, ti ćeš uspeti i pokazaćeš svima da možeš". Stvorio se u meni inat i sad ću svima pokazati ko sam i šta mogu. Samo želim da pokažem da su pogrešili i da nisu bili ispravni prema meni - ispričala je pevačica i otkrila da se od najranijeg detinjsta susretala sa raznim sabotažama.

foto: Printscreen/Grand

Nakon učešća u dečijem šouu "Neki novi klinci", gde je takođe bila osuđivana od strane publike zbog narodnjačkog repertoara, pevačica je stasala i okušala u "Zvezdama Granda", ali ni u ovom takmičenju nije imala punu podršku.

foto: Printscreen/Grand

- Saša mi je dao šansu da prođem jer sam u prvom krugu dobila panik taster, dok sam u drugom dobila svih šest glasova. Nekada mi je nedostajalo da imam veću podršku od članova žirija, hvalili su oni mene, ali više negodovali. Karleuša u par emisija kaže da imam divan glas, a onda promeni priču i kaže da imam seljački glas. Ocenjivali su me u odnosu na to kakav im je dan- kaže Zorana koja je kasnije uspehom dokazala da se trud i upornost isplate. Najveću zahvalnost za to duguje Aleksandru Miliću Miliju i Popoviću koji su od prvog dana verovali u nju.

Ipak, tokom učešća u takmičenju desio se trenutak kada je želela da odustane od muzike, a sve zbog toga što je u polufinalu direktno ispala.

foto: Printscreen/Grand

- To me je mnogo zabolelo, ali mi ljudi iz produkcije tu noć govore da me čeka pesma i da sada treba da budem jača nego ikada. Sačekala sam dva, tri meseca a onda me je pozvao Mili i ponudio mi pesmu za koju je mislio da neće biti hit, a ja sam mu rekla da će proći, jako mi se svidela. Najviše me je iznenadila reakcija Bosanca kome se dopao ''Sikter'' kada sam je prezentovala u ''Zvezdama Granda''- istakla je Zorana čiju životnu priču možete da pogledate u videu.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

00:04 Bogdana Ražnatović blista u Titelu