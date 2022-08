Gošće zabavnog sata Pulsa emisije kod autora i voditelja Ivana Gajića bile su pevačica Vesna Vukelić Vendi i novinarka Milica Stanimirović, koje su govorile o Prajdu.

- Imamo slučaj Seke Aleksić koja je podržala Prajd. Mislim, ona je klasični Juda. Priča kako se ocrkvenjuje, da je redovno čistila grob oca Tadeja u Vitovnici. Hvala Bogu dobila je dva sina, što je fantastično, zahvaljujući molitvama, a onda je kao Juda brže-bolje zarad ličnih interesa, sitnih šićarskih otišla i podržala: rekla je Vendi u Pulsu Srbije i dodala:

foto: Kurir televizija

- Što je nafrapantnije, ona je to uradila prva. Ne bi me iznenadilo da je to uradio neko ko je ateista, ili agnostik, ima takvih pevačica - rella je Vesna Vukelić Vendi.

Opširno pogledajte u VIDEU ISPOD:

02:05 BESNI ESTRADNI RAT! Vendi najstrašnije isprozivala Seku Aleksić: ONA JE KLASIČNI JUDA! Pogledajte šta je sve rekla o pevačici

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:16 Vesna Vukelić Vendi o Prajdu