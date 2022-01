VENDI OTKRILA ŠOK DETALJE O PROSTITUCIJI NA ESTRADI! Jedna pevačica ga izd*vala, a ova starleta bolje prošla

U Srbiji ne prestaje da se priča o prostituciji poslednjih meseci. Jedna od javnih ličnosti koja je otkrila šta se radi na estradi i među poznatim ličnostima je i Vendi.

- Kada je u pitanju najstariji zanat od vremena pre Isusa Hrista postojali su gradovi u kojima je bilo takvog bluda, Sodome i Gomore, bezakonja, otpadništva. Danas je najlakše prodati sebe, svoje telo, kao ambalažu. Tragično je to što da bi se tako nešto uradilo etičnost mora da bude na najnižem nivou - rekla je Vesna Vukelić Vendi za Puls Srbije na Kurir televiziji.

Vendi ističe da je najlakše manipulisati osobama koje nemaju domaćinsko vaspitanje i ponašanje.

- Najlakše je manipulisati sa osobama koje nemaju temelj, nemaju to domaćinsko ponašanje - dodala je Vendi.

Na pitanje voditelja kako se postaje prostitutka Vendi ocenjuje da je pre svega kriterijum da su oni "prostitutke u glavi".

- Da bi se postala prostitutka, čovek odnosno muškarac i žena mora da budu prostitutke u glavi. Poslednja stanica je prodaja tela, mora da bude niskomoralan. Da bude poltron, rastegljiv - objasnila je Vendi.

Vendi jedan od glavnih "fabrika" prostitutki vidi u rijalitijima.

- Imamo reku starleta koje se promovišu kroz rijaliti. Ova snimila jednu pesmu, jedan singl, i misle da im je to karta za nešto. One se bolje prodaju kao pevačice. Pevanje im je samo paravan - objasnila je Vendi.

Vesna Vukelić je otkrila i da su prostitutke u Beogradu povezane sa raznim organizacijama, među kojima su i okultne organizacije.

- Ne smem da otkrivam poreklo informacije, ali reći ću vam ovo. U jednom tajnom društvu, koje ima i svoj naziv, a nalazi se u Beogradu, mislim na ogranak masonerije. Oni dovode te neke žene. Bila je i jedna jako poznata pevačica, zabavne muzike. Pevačica zabavne muzike ga je izd*vala, bila sa svim gazdama, dosta putovala i mnogi su postali nezadovoljni njom.

Vesna Vukelić Vendi je otkrila i asocijaciju preko koje lako može da se zaključi ko je starleta prostitutka.

03:40 VISOKI DRŽAVNI SLUŽBENICI I POLICIJA SARAĐUJU SA MAKROIMA! Cveta jahting prostitucija u Crnoj Gori ŽENE NESTAJU BEZ TRAGA

- Jedna pevačica imala je svoju cenu, tada je bila 500 evra, to je bilo pre dve godine. Klijenti su nezadovolji pevačicom, jer ona čim završi posao ide kući, a starleta, to je jedna što ima asocijaciju na nešto što leti, e ona ostane da priča sa klijentima i to se njima jako sviđa - otkrila je Vendi.

