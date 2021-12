DNEVNIK MADAM PUN POLITIČARA I KRIMOSA: Policija na Kopaoniku pronašla tajnu svesku, prostitutke donosile MILIONE

Dve državljanke Srbije, starosti 24 i 18 godina, uhapšene su juče jer su u elitnom delu Madrida navodno pljačkale kuće bogataša iz kojih su odnosile dijamante, nakit i novac.

Darko Trifunović iz Instituta za nacionalnu bezbednost povodom ovog slučaja kaže da postoji istorija kriminala u kome su učesnice žene.

Kao primer, naveo je izvesnu "madam" koja je pre nekoliko godina vodila jedan od najjačih lanaca prostitucije sa milionskim iznosima.

- Policija je pre nekoliko godina otkrila međunarodnu grupu i madam koja je vodila lanac prostitucije sa milionskim iznosima i dnevnik koji je nađen na Kopaoniku, tj. sveskom rada. Kad je policija otkrila, imali su šta i da vide, videli da je to oktopus koji je dotakao vrhunske političare, ljude iz sveta mafije i kriminala, i to ne samo sa ovih prostora, već je to mreža koja se proteže od Dubaija do Vankuvera - ispričao je Trifunović gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

foto: Kurir tv

Nakit, falsifikati, poslovi u kojima su potrebne finese i fokus, to je polje za delovanje lepšeg pola kaže Trifunović.

- Bave se prevarama sa nakitom ili čekovima, prirpoda im je dala da budu fokusiranije i da imaju veće finese. Žene su i poverljivije od muškaraca. Žena može da trpi jači bol od muškarca, podnosi više i za razliku od muškaraca se ne hvale, a od žene je teže izvući podatak. Zastupljenost muškaraca u kriminalu je takva samo zato što ih češće otkriju - zaključio je Trifunović.

Kurir.rs/M.L.

